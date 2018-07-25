На московских дорогах продолжают рисовать выделенные полосы

СЕГОДНЯ 14:46 2018-07-25T17:51:43+03:00

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Хорошая новость для пассажиров наземного транспорта, особенно для тех, кто пользуется автобусами и троллейбусами. В Москве появились новые выделенки - общей протяженностью два километра. Речь идет об улицах Солянка и Солянский проезд, В ерхней и Нижней Радищевской, Николоямской, Баррикадной и Волхонке . По ним ездят 17 маршрутов, которые перевозят 150 тысяч пассажиров в день. На некоторых участках выделенная полоса тянется всего 50 метров, где-то - до одного километра.

Как сообщают в столичном департаменте транспорта, новые выделенки сократят время в пути до 15 минут.

Их начали вводить девять лет назад на Волоколамском шоссе (от МКАД до поворота к станции метро «Тушинская»). Сначала только там и в качестве эксперимента. Затем повсеместно. Сейчас их уже более 50 . Шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Лубянская площадь, Пречистенка, Проспект Мира и другие улицы. Ездить по ним можно только такси, общественному и спецтранспорту. Обычным автомобилистам выезжать на выделенную полосу нельзя - штраф 3 тысячи рублей.

Как говорится на официальном сайте Правительства Москвы (mos.ru), в ближайшие два года в столице оборудуют еще 42 км выделенок. Это ускорит движение на 198 маршрутах.