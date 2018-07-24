2018-07-24T15:33:43+03:00
Общество

В лифтах жилых домов Москвы появилась видеосвязь с диспетчером

Застрявший в кабине пассажир сможет не только услышать дежурного оператора, но и увидет
Светлана ВОЛКОВА
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Если эксперимент пройдёт удачно, "умные" лифты с видеосвязью появятся в ближайшие годы и в других районах столицыЕсли эксперимент пройдёт удачно, "умные" лифты с видеосвязью появятся в ближайшие годы и в других районах столицы
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Лифты в жилых домах столицы буквально начали включаться в программу Smart City ("Умный город"). На этой неделе мы рассказали о новых технологиях в проектируемых домах реновации. Но и в старых многоэтажках уже наступает светлое будущее.

- В трёх подъездах дома номер 13 по Новомарьинской улице в районе Марьино заменят шесть лифтов на современные малошумные модели «Стриж», разработанные и изготовленные специалистами "Мослифта", - сообщили в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

В доме уже поставили три новых лифта - по одному в каждом подъезде. На панели управления во всех кабинах появились видеокамера и монитор диагональю 8 дюймов. На экране транслируют параметры работы подъемника - направление движения, грузоподъёмность, прохождение этажей.

Фишка модели «Стриж» - видеосвязь между пассажиром и дежурным оператором Объединенной диспетчерской службы (ОДС). Если лифт по какой-то причине застрянет, то пассажир, нажав на кнопку «Связь с диспетчером», не только услышит дежурного, но и увидит. На экране включится онлайн-трансляция из диспетчерской. В "Мослифте" надеются, что с видеосвязью застрявшему пассажиру, особенно инвалидам и пожилым людям, будет легче дожидаться приезда мастера.

Если эксперимент пройдёт удачно, "умные" лифты с видеосвязью появятся в ближайшие годы и в других районах столицы.

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