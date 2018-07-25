2018-07-25T15:03:45+03:00
Общество

В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель»

9 сентября проголосовать на выборах мэра можно будет по месту фактического нахождения
Антон БАЛУЕВ
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Чтобы проголосовать не по месту прописки, надо подать заявку через портал www.gosuslugi.ru, или в любом офисе «Мои документы», территориальной избирательной комиссии. Заявки начали принимать 25 июля.

Цель программы «Мобильный избиратель» - в информировании жителей о выборах мэра Москвы и нововведениях, которые сделают процесс голосования удобнее. Она была запущена в рамках подготовки к президентским выборам и стала очень востребованной. В марте за пределами столицы проголосовали 242 тысячи горожан.

Отдать свой голос за кандидата на пост мэра тоже можно будет по месту фактического пребывания. 209 загородных избирательных участков появятся в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Как пояснил председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов,на них будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль, и таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать «московскому стандарту» выборов.

В августе члены общественного штаба объедут все удаленные участки и проверят, насколько они готовы к дню голосования.

А сейчас сотрудники центров госуслуг пошли по домам. 4 тысячи специалистов МФЦ расскажут москвичам о предстоящих выборах мэра Москвы и нововведениях.

Например, день выборов будет продлен до 22 часов. А откроются избирательные участки в 8 утра. Кстати, загородные участки, которые 9 сентября займут избирательные комиссии, сейчас работают как мини-офисы центров госуслуг Москвы. В них можно получить самые актуальные услуги в разгар дачного сезона (оформить соцкарту, СНИЛС, парковочное разрешение и многое другое. Офисы будут работать с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.

Если к вам придет сотрудник МФЦ, то узнать его можно по значку с логотипом выборов мэра Москвы, по бейджу с указанием имени и должности. Все они одеты в бежевую футболку и белую куртку с символикой центров госуслуг «Мои документы». По домам они ходят с прозрачным рюкзаком, в котором лежат брошюры с информацией о порядке голосования, карты расположения ближайших избирательных участков и сувениры.

Подтвердить полномочия сотрудника центра госуслуг можно по телефону единой справочной службы города Москвы 8-495-777-77-77.

СПРАВКА

Чтобы проголосовать на выборах Мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление. С 25 июля это можно сделать в любом центре госуслуг Москвы, или же пригласив сотрудника центра госуслуг (позвонив по телефону 8-495-777-77-77). Также подать заявление можно в территориальной избирательной комиссии, в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках, или через портал gosuslugi.ru.

С 29 августа для этого также можно будет обратиться в участковую избирательную комиссию.

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