Добровольческое движение кинокомпании «Союз Маринс Групп»

30 Июль 01:00 2018-07-31T01:00:01+03:00

2018 год был объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным годом добровольца и волонтера

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Сейчас волонтерское движение в России набирает обороты. Есть примеры и в бизнес-структурах.

Так, еще в 2017 году первый пилотный проект стал реализовываться на базе коммерческой компании – «Союз Маринс Групп». В рамках соработничества с Русской Православной Церковью на предприятиях компании было открыто новое направление деятельности – «корпоративное волонтерство».

«На протяжении многих лет «Союз Маринс Групп» ведет большую социальную деятельность: помогает ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; ведет шефство над подростковыми патриотическими клубами; помогает развитию массовых видов спорта, ведет просветительскую работу, издавая журналы «Морской пехотинец» и «Служба и Служение», – рассказывает председатель совета кинокомпании «Союз Маринс Групп» Галина Отделкина. – В нашей компании развит дух патриотизма. Это привил нам еще основатель кинокомпании Александр Геннадьевич Куликов. Быть патриотами значит любить свою страну, свой народ, чтить вековые традиции, в том числе духовно-нравственные. Социальные проекты «Союза Маринс Групп», которые осуществляются в соработничестве с Церковью, служат этой цели».

На протяжении многих лет одним из важнейших направлений социальной деятельности кинокомпании «Союз Маринс Групп» является взаимодействие с Русской Православной Церковью. Примерами этого служат православные святыни, восстановленные компанией во многих уголках страны, встречи сотрудников со священниками, образовательные мероприятия для воспитанников православных гимназий, организованные совместно с митрополиями, участие в православных форумах и других федеральных мероприятиях.

Добровольческий отряд кинокомпании Союз Маринс Групп во главе с председателем совета кинокомпании «Союз Маринс Групп» Галиной Отделкиной в Вознесенской Давидовой пустыни.

В рамках программы добровольческого корпоративного волонтерства отряд кинокомпании «Союз Маринс Групп» оказывает помощь в благоустройстве территории Вознесенской Давидовой пустыни. Так, волонтеры не раз помогали в уборке территории храмов, принимали участие в V фестивале постной кухни и в выпекании масленичных блинов для бездомных людей в Новоспасском монастыре. Совместно с молодежным волонтерским движением Московской городской епархии кинокомпания «Союз Маринс Групп» продолжает совместную программу #СДобромВКаждыйДом, целью которой является помощь по ремонту квартир людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«Добровольцы – это люди, которые откликаются помочь по зову сердца, которые творят добрые поступки и приобщаются к общему труду и благому делу. Для сотрудников нашей компании это только начало, и мы обязательно будем продолжать развивать корпоративное волонтерство и участвовать в мероприятиях Патриаршего движения православных добровольцев», – рассказывает руководитель отряда добровольцев, директор по связям с общественностью кинокомпании «Союз Маринс Групп» Павел Фокин.

По личному приглашению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла руководители кинокомпании «Союз Маринс Групп» присутствуют на главных православных мероприятиях. Вместе с первыми лицами государства, представителями российского парламента, деятелями культуры, руководителями общественных организаций руководители и сотрудники кинокомпании «Союз Маринс Групп» участвуют в Патриарших богослужениях.

Добровольческий отряд кинокомпании «Союз Маринс Групп» на Патриаршей службе в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Традиционно помощь во время служб оказывают молодые ребята из движения «Православные добровольцы». Среди них волонтеры кинокомпании «Союз Маринс Групп», которые с огромным энтузиазмом и ответственностью подходят к этому. «Мы хотим принести как можно больше пользы нашей стране и будем продолжать помогать Русской Православной Церкви, потому что для нас это – наша жизнь. Я думаю, что другие коммерческие организации последуют нашему примеру», – ответила на вопрос о целях добровольческого движения председатель Совета кинокомпании «Союз Маринс Групп» Галина Отделкина.

«На сегодняшний день база наших добровольцев – это более 20 тысяч человек. Мы стараемся работать во всех направлениях, особенно социальных, – рассказывает руководитель Молодежного отдела Московской городской епархии, заместитель руководителя административного секретариата Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководитель движения «Православные добровольцы» Михаил Куксов. – У кинокомпании «Союз Маринс Групп» большой опыт в реализации социальных проектов – это большое подспорье в организации совместных мероприятий, таких как православный отряд добровольцев».

Опыт «Союза Маринс Групп» основан на принципах, которые были заложены при создании компании ее основателем Александром Геннадьевичем Куликовым.

По убеждению руководителей и сотрудников Союза, это прочная нравственная основа, позволяющая наравне со строгим соблюдением законодательства, налоговых обязанностей, избежать каких бы то ни было внутренних этических компромиссов и, развивая компанию, способствовать укреплению экономики и основ государственности нашей страны.