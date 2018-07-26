Наше Подмосковье Сохраняя жизни

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-25T21:08:30+03:00

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Снижение смертности среди жителей России - один из основных пунктов майских указов президента. Подмосковье за последние несколько лет совершило серьезный прорыв в качестве медицины. Благодаря строительству сразу пяти центров материнства и детства смертность новорожденных удалось снизить до 3,7 случая на каждую тысячу родов. Еще в 2013 году это показатель был 7,7 промилле.

А теперь в среднем по Московской области - на уровне благополучной Швейцарии. В области за несколько лет свои двери открыли 22 сердечно-сосудистых центра. Смертность от болезней сердца и сосудов уменьшилась в 1,5 раза. Параллельно смертность от рака за пять лет снизилась на 24%. Не сама по себе снизилась, конечно. Благодаря комплексному подходу к этой отрасли медицины. В Московской области появилось два онкорадиологических центра, в Балашихе и Подольске. Здесь размещены амбулатории для проведения лучевой терапии по самым современным технологиям - это уже не только химия, но и ядерная медицина.

УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вчера Московский областной онкологический диспансер (МООД) посетил Дмитрий Медведев. Премьер-министру показали все основные отделения. По своему техническому оснащению и кадрам онкодиспансер на сегодня - один из самых продвинутых онкоцентров Центральной России. Здесь же премьер провел совещание «О развитии онкологической помощи населению РФ», в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Уровень МООД председатель правительства РФ оценил очень высоко.

- Это уникальное учреждение, современное, - отметил Дмитрий Медведев. - Здесь получают весь спектр медицинской помощи: ранняя диагностика и лечение, причем высокотехнологичное, с использованием самых современных радиологических методик. Большинству пациентов помощь здесь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно.

Областной онкодиспансер в Балашихе построили еще в конце 60-х. В 2017 году здесь появился новый хирургический корпус на 250 коек, а в апреле нынешнего года заработал онкорадиологический центр. Ежедневно в МООД получают помощь около 200 человек.

Раньше исследования позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) проводились только в Москве. При этом их число было ограничено. По квоте обратиться в московские ПЭТ-центры могли только 2 тысячи жителей Подмосковья. Благодаря запуску аналогичного центра в Балашихе исследования ежегодно смогут проходить уже более 12 тысяч жителей области.

ОПЫТ ПОДМОСКОВЬЯ - В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Премьер-министр особо отметил, что онкорадиологический центр в Балашихе - первый в России проект от ядерной медицины, который был построен в рамках государственно-частного партнерства с участием российского фонда прямых инвестиций.

- Надо продумать возможность распространения подобного опыта и на другие регионы, - заявил Медведев. - Такие центры, безусловно, являются важной частью оказания онкологической помощи в нашей стране. Онкология остается одной из главных причин смертности, она стоит на втором месте после сердечно-сосудистой патологии.

- Мы системно работаем в рамках указа президента по снижению общей смертности, - отметил, в свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Благодаря поддержке правительства России нам удалось добиться заметных результатов в части снижения смертности на 20 процентов за последние пять лет. Что касается конкретно онкологии, за пять лет нам удалось снизить смертность от нее на 24%. Было 230 случаев на 100 тысяч, сейчас порядка 170. Мы переместились с 70-го места на 23-е (среди субъектов РФ). Это заметный прорыв. Каким образом мы добились этого результата? Вы в своем выступлении сказали, что диспансеризация и раннее выявление онкологии это залог решения этой проблемы, победы над этой болезнью. Поэтому мы очень активно оснащаем наши консультативно-диагностические центры и активно рекламируем диспансеризацию.

ЭФФЕКТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

По словам губернатора, за первую половину 2018 года во время диспансеризации подмосковные врачи выявили 13 тысяч случаев онкологии. Половина из них - на ранней стадии.

- Что касается наших планов на будущее, мы хотели бы войти в федеральную программу, построить новый современный комплекс. Сегодня главный врач (МООД. - Авт.) рассказал, что каждый день в центре делается 30 операций. А потребность практически в два раза больше! Мы очень надеемся, что в ближайшее время завершим проектирование и приступим к созданию этого очень важного для нашего региона проекта. На встречах с жителями огромный запрос на модернизацию здравоохранения. Мы стараемся уделять внимание высоким технологиям, но, конечно, не забываем, о привлечении терапевтов, педиатров, своевременном снабжении лекарствами наших стационаров. За 5 лет мы увеличили расходы бюджета на здравоохранение с 120 до 170 млрд. рублей в год. Это все делается в рамках федеральных решений, указов президента.