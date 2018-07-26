Кандидат Собянин провел встречу с доверенными лицами

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-25T21:12:55+03:00

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Москва готовится к выборам мэра. Напомним, голосование состоится 9 сентября 2018 года. На этой неделе Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы пообщался со своими доверенными лицами. Встреча проходила в избирательном штабе кандидата.

Среди доверенных лиц Собянина - известные ученые, артисты, спортсмены, всего более 100 человек. Среди них - ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Владимир Мау, телеведущая Елена Малышева, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, председатель совета директоров студии «ТРИТЭ» Никита Михалков, вице-президент Федерации спортивной гимнастики Алексей Немов, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

- Спасибо, что пришли на встречу, - обратился Сергей Собянин к собравшимся в штабе. - Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще это такой серьезный гражданский поступок. Должность мэра - это не самое простое занятие. Помимо достижений, есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит.

По его словам, подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено.

- Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач, - подчеркнул Сергей Собянин. - Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз.

В своем выступлении Собянин отметил, что от благополучия города зависит благополучие каждого москвича. «Нам необходимо реализовать большие, можно сказать, гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии», - добавил он.

Директор школы № 548 из района Царицыно Ефим Рачевский, один из доверенных лиц, считает, что необходимо устранить существующую диспропорцию между районами города в некоторых сферах. Например, по его словам, у жителей центра и отдаленных спальных районов есть различия в возможностях проведения досуга.

- В сфере образования у нас сейчас полный паритет - место жительства никак не отражается на получении знаний, и не важно, где находится школа, - всем одинаково доступно качественное образование, - сказал Ефим Рачевский. - Необходимо уделить внимание созданию единого стандарта развития районов.

Сергей Собянин пообещал создать для каждого района отдельную программу по развитию культурных центров. Причем, по его словам, это должна быть «живая программа», постоянно обновляемая с учетом пожеланий москвичей.

Во время встречи Сергей Собянин также призвал горожан участвовать в голосовании на выборах мэра 9 сентября независимо от того, какого кандидата они поддерживают. «Я буду благодарен всем москвичам вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, очень важно, чтобы они пришли на выборы», - сказал Собянин.

- Считаю, что каждому жителю важно пойти на выборы, проголосовать, поскольку от этого зависит история города, жизнь каждого района и горожанина, - говорит Диана Гурцкая, певица, член Общественной палаты РФ. - В моем районе Академический долгое время находился пустырь с гаражами. Мы думали, что это точечная застройка. А там появился потрясающий парк, который стал любимым местом отдыха всех жителей нашего района и города. Уют, простор, безбарьерная доступная среда и для мам с детьми, и для людей с ограниченными физическими возможностями. Такие моменты радуют! Спасибо Собянину за новые городские проекты.

КСТАТИ

«Важно, чтобы москвичи пришли на выборы»

Поддержку городских программ развития москвичами Собянин назвал очень важной. По его словам, все возможности города должны быть равнодоступны для любого москвича независимо от места жительства, его благосостояния и возраста.

«У них у всех должен быть равный доступ к тем сервисам и услугам, которые предоставляет город, - к здравоохранению, образованию, транспорту, к благоустройству, общественной среде, культуре. В то же время это предполагает и взаимную ответственность. Мы, выстраивая систему города равных возможностей, должны иметь под это и политическое основание, политическую поддержку горожан», - подчеркнул Собянин.

- Я стал доверенным лицом Собянина, потому что доверяю ему, - сказал Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». - Понятно, что Москва - огромный город, в нем еще немало проблем, которые нужно решать. Считаю, что Собянин может с этим справиться. И я сам, и большинство из тех, с кем я общаюсь, поддерживаем происходящие в городе перемены. Я люблю Москву, и за последнее время столица изменилась колоссально. С улиц исчезла реклама, которой все было увешано, ларьки и рынки. Сейчас прошел чемпионат мира по футболу, и Москва была главным центром этого важного события. Москва стала настоящей мировой столицей, которая не уступает другим мировым мегаполисам.

КОНКРЕТНО

Свиридов составляет «карту проблем»

На этой неделе кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов по приглашению муниципальных депутатов побывал в районе Ростокино.

«К сожалению, здесь хватает точек, которые я планирую нанести на свою «карту проблем» и незамедлительно заняться ими, когда стану мэром Москвы. Как и во многих старых обжитых районах, основные проблемы здесь - агрессивная точечная застройка и нехватка медицинских учреждений», - говорит кандидат. Он отмечает, что, так же, как в соседнем Алексеевском районе, в Ростокино люди страдают из-за недостатка поликлиник. К нужному врачу приходится ехать на другой конец не только своего, но и соседнего района. После закрытия в 2014 году медсанчасти № 33, расположенной на Малахитовой улице, жителям некуда обращаться даже за самой банальной медпомощью в шаговой доступности. Добираться до новых поликлиник, которые предлагает город, тяжело и неудобно, особенно для пожилых людей.

Олег ФРОЛОВ

АКТУАЛЬНО

Дегтярев предлагает оставить в столице только уникальные производства

Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, говоря о судьбе промышленных предприятий, заявил, что здесь «должны остаться только эксклюзивные, уникальные производства», направленные «на создание уникального, штучного продукта».

- Конечно, никакие ЗИЛы, промышленные производства, завод «Газпром нефти» в Капотне, - все это должно быть вынесено за пределы Москвы, - сказал кандидат.

Помимо этого, кандидат в мэры Москвы в рамках реализации раздела своей программы «Экономика свободного времени» предлагает ввести пост министра туризма и направлять доходы, полученные от гостей столицы, на пенсии и соцпособия москвичей.

«В программе это один из основных разделов. Это новый термин, который введен нашей командой. Мы должны понять, что туризм - это не про культурное наследие, туризм - это про деньги, экономику. Это огромные обороты, которые вертятся в Москве, крутятся. И основана она на том, что люди тратят деньги, когда у них появляется свободное время», - сказал Михаил Дегтярев.

По его мнению, налоги и сборы с туризма должны тратиться на нужды жителей столицы.

Елена ГОЛУБЕВА