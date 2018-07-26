Врачи предложили Собянину включить в предвыборную программу развитие системы чекапов

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-26T16:05:18+03:00

Представители экспертного медицинского сообщества обсудили с кандидатом в мэры предложения в сфере здравоохранения

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Сегодня, 26 июля, во время «круглого стола», посвященного вопросам здравоохранения, врачи предложили кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину включить в свою предвыборную программу развитие системы чекапов.

Представители экспертного медицинского сообщества пообщались с кандидатом в мэры столицы в его избирательном штабе. На совещании обсуждалась разработка и формирование предложений по развитию сферы здравоохранения, которые в последствии войдут в предвыборную программу. Ранее Сергей Собянин заявлял, что его предвыборная программа будет основана на предложениях москвичей, собранных волонтерами его избирательного штаба. Ее планируют составить в течение месяца - до августа. Собянин считает, что очень важно учесть все наказы и пожелания горожан.

Один из участников сегодняшней встречи, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев предложил развивать систему чекапов в здравоохранении.

«Введение чекапов даст возможность грамотно все расставить, сработает система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура», - отметил Александр Румянцев.

Напомним, чекап (check up) - это программа комплексного обследования организма для своевременного выявления болезней внутренних органов и систем. Главное при этом - ранняя диагностика заболевания или предрасположенности к нему, предупреждение развития патологии и своевременное лечение.

Как подчеркнул Сергей Собянин, такая система чекапов должна представлять собой единое целое.

- Можно одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике, первичного или вторичного уровня, глубокие исследования, - сказал кандидат в мэры. - Все это должно быть в логической цепочке выстроено, стандартизовано и заложено в информационную систему.

Ранее ключевыми направлениями своей предвыборной программы Сергей Собянин назвал здравоохранение, образование, экологию, транспорт и социальную политику.

«По большому счету направления известны. Это транспорт, это экология, социальная политика, это образование и здравоохранение. Это ключевые вещи, которые мы с самого начала взяли как ключевые, и нам никакого смысла метаться, что-то придумывать нет. Нам надо довести до логического завершения серьезные направления, которые мы взяли за основу», - сказал Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.