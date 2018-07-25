В Москве задержали педофила, который снимал порно с подростками

25 Июль 16:10 2018-07-30T09:23:09+03:00

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Очередная педофильская история. На юге Москвы полицейские задержали мужчину, который снимал порно с подростками.

- Задержанному 50 лет, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Несколько лет назад Сергей Е. даже женился. Знакомые описывают его как спокойного интеллигентного мужчину. Но как выяснилось, как минимум в течение последних нескольких лет он развращал целую группу несовершеннолетних.

В списке пострадавших - трое мальчиков и одна девочка. Сейчас по подросткам по 14-15 лет. Но их «общение» с «дядей Сережей» началось еще два года назад.

- Мужчина совратил детей, используя уговоры, дорогие подарки, деньги. За одну встречу он платил около двух тысяч рублей, - говорит источник. - С несовершеннолетними мальчиками он спал сам. А девочку принуждал на камеру заниматься со сверстниками сексом. У подозреваемого изъято больше десятка флэш-карт с записями детского порно.

Интересно, что жена педофила на допросе заявила, что ничего подозрительного в его поведении она никогда не замечала. Она до сих пор не верит, что Сергей действительно развращал школьников.

Между тем, в биографии мужчины всплыли факты, о которых, как оказалось, супруга даже не знала. Точнее - знала, но не все. Ранее он трижды сидел. Помимо кражи и разбоя его судили также и за «развратные действия» с 15-летним подростком.

Сейчас уголовное дело возбуждено по статье «понуждение к половому сношению, мужеложству с использованием материальной зависимости потерпевшего в отношение несовершеннолетнего». Это до 5 лет колонии.

Сейчас следователи изучают изъятые у Е. записи.

- Не исключено, что в снятых подозреваемых порно-роликах могли фигурировать и другие взрослые, - сообщил источник.

Отметим, что несколько недель назад в Подмосковье получил срок педофил, которого удалось вычислить через 10 лет после серии преступлений - как раз через порно. В октябре 2017 года следователи обнаружили в интернете порнографические фотографии с участием некоей девочки. Специалисты прогнали эти снимки через систему распознавания лиц, и это принесло свои плоды: программа нашла в базе похожую студентку, жительницу Московской области. Ее опросили.

- Девушка была удивлена и ошарашена. Призналась, что никогда никому об этом не рассказывала, но когда-то ее заставлял делать ужасные вещи бывший сожитель мамы, - говорит источник в правоохранительных органах.

С матерью девушки этот мужчина уже давно не жил. Но его нашли - за это время он успел переехать в Санкт-Петербург, завел новую семью. После задержания в его компьютере обнаружили фото и видео с другими детьми. Педофил получил 11 лет колонии.

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