Строительство московского участка ЦКАД вышло на завершающую стадию

25 Июль 16:30 2018-07-26T17:06:10+03:00

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Строительство московского участка ЦКАД вступает в завершающую стадию. Сейчас работы идут в хорошем рабочем темпе. Ход строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 26 июля осмотрели заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Этот проект поддержал президент, об этом он сказал в 2013 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Сейчас идет огромный поток машин, который транзитом проходит через МКАД, забивая головные участки. ЦКАД сможет значительно разгрузить и вылетные магистрали, и МКАД, а также сделает логистику в регионе более понятной и удобной. С точки зрения экологии, это тоже важнейший проект, уменьшатся пробки и количество грузовых машин, которые идут через населенные пункты. В этом году мы заканчиваем реконструкцию Калужского шоссе, дойдем до ЦКАДа и будем ждать, когда коллеги запустят, надеюсь, в следующем году, первый участок.

На ЦКАД внедрят систему безбарьерной оплаты (система free flow) проезда. Водителям не придется снижать скорость и совершать маневры при оплате проезда по платным участкам автодорог.

- Люди будут пользоваться установленными тарифами, пользоваться платежными сервисами, практически в бесконтактном режиме, - сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Строительство ЦКАД - важнейший инфраструктурный проект, который освободит Москву от грузового транзита, существенно разгрузит МКАД.

Строительство ЦКАД (федеральная трасса А113) началось с территории Москвы в 2014 году. Трасса 530 км, которая пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья – приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно московским Малому (А107, "Малая бетонка") либо Большому (А108, "Большая бетонка") кольцам. Расчетная скорость движения составит 140 км/ч.

ЦКАД пройдет в обход крупных населенных пунктов Московской области и соединит следующие вылетные магистрали: Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Также планируется строительство 34 развязок, 278 мостов, путепроводов и эстакад.

КОНКРЕТНО

Строительство ЦКАД разделено на 5 пусковых комплексов (этапов):

- № 1 (московский) – от М4 "Дон" до М1 "Беларусь" – 118,6 км. Этот этап, в свою очередь, разделен на 2 участка: М4 "Дон"-11 км трассы А107 – 49,5 км (подрядчик-инвестор 1-го участка – АО "Крокус Интернэшнл"); 11 км А107-М1 "Беларусь" (строительство после 2022 г.);

- № 2 – от М1 "Беларусь" до М11 "Москва – Санкт-Петербург" – 121,6 км (строительство после 2022 г.);

- № 3 – от М11 "Москва – Санкт-Петербург" до М7 "Волга" – 105,3 км (подрядчик-концессионер – ООО "Автодорожная строительная корпорация");

- № 4 – от М7 "Волга" до М4 "Дон" – 96,6 км (подрядчик-концессионер – ООО "Юго-Восточная Магистраль");

- № 5 – от М11 "Москва – Санкт-Петербург" до 11 км А107 – 87,6 км (подрядчик-инвестор – ООО "Кольцевая Магистраль").

В настоящее время ведутся работы по сооружению пусковых комплексов №№ 1, 3 и 5. На строительство пускового комплекса № 4 заключено концессионное соглашение.

ПЛЮСЫ

Проект ЦКАД позволит:

- размещение жилья, сопутствующей придорожной инфраструктуры (АЗС, мини-отели, кафе, рестораны);

- создать комфортные условия для проживания 20,7 тысяч человек, а также увеличить число рабочих мест почти в 30 раз – до 79,1 тысяч.