2018-07-26T19:10:42+03:00
Здоровье

Задайте вопрос главному онкологу Москвы

Игорь Хатьков станет гостем радио «Комсомольская правда»
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Главный онколог Москвы расскажет, как нужно следить за своим самочувствием, чтобы не упустить ракГлавный онколог Москвы расскажет, как нужно следить за своим самочувствием, чтобы не упустить ракФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В понедельник, 30 июля, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет главный онколог Москвы Игорь Евгеньевич Хатьков.

В прямом эфире обсудим такие вопросы:

- где москвичи могут бесплатно провериться на рак?

- как нужно следить за своим самочувствием, чтобы не упустить болезнь?

- будет ли расширяться сеть медицинских онкоцентров в Москве?

Вы можете задать свои вопросы Игорю Хатькову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (‪8-800-200-97-02‬) и на сайте ‪kp.ru‬, в комментариях к этой статье.

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