Задайте вопрос главному онкологу Москвы
Игорь Хатьков станет гостем радио «Комсомольская правда»
Главный онколог Москвы расскажет, как нужно следить за своим самочувствием, чтобы не упустить ракФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В понедельник, 30 июля, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет главный онколог Москвы Игорь Евгеньевич Хатьков.
В прямом эфире обсудим такие вопросы:
- где москвичи могут бесплатно провериться на рак?
- как нужно следить за своим самочувствием, чтобы не упустить болезнь?
- будет ли расширяться сеть медицинских онкоцентров в Москве?
Вы можете задать свои вопросы Игорю Хатькову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.