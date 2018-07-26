2018-07-27T03:16:57+03:00
Общество

Наше Подмосковье: Фото-факт

Продолжается строительство ЦКАД - новой кольцевой, которая соединит многие города области
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Продолжается строительство ЦКАД - новой кольцевой, которая соединит многие города области. Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВПродолжается строительство ЦКАД - новой кольцевой, которая соединит многие города области. Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ
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До конца года заработают сразу два больших участка дороги. Пусковой комплекс № 1 - 49,5 км по территории Домодедова, Подольска, Новой Москвы и Наро-Фоминска. Пятый комплекс пройдет через Наро-Фоминск, Истру, Звенигород, Одинцовский и Солнечногорский районы. Ход строительства проинспектировали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, зампред правительства РФ Максим Акимов и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Важный президентский проект позволит дальше развиваться Московской агломерации и свяжет подмосковные города, - сказал Андрей Воробьёв. - Часть участков будет запущена в конце 2018 года, а львиная доля - в 2019 году.

Продолжается строительство ЦКАД - новой кольцевой, которая соединит многие города области. Фото: Телеканал «360»

Продолжается строительство ЦКАД - новой кольцевой, которая соединит многие города области. Фото: Телеканал «360»

Максим Акимов отметил, что это один из ключевых проектов для всей страны. Правительство Москвы и правительство Московской области - сильные партнеры, которые помогают решать проблемы.

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