«Люди выбирались через разбитые окна»: в Подмосковье перевернулся автобус с 27 пассажирами

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-28T19:35:33+03:00

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Вечером субботы, 28 июля, на трассе А-107 в Домодедовском районе съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге – в Подмосковье как раз начался дождь.

- Рейсовый автобус «Москва-Ижевск» марки «Мерседес» двигался в направлении Симферопольского шоссе. В салоне находились 27 пассажиров и два водителя, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. – За медицинской помощью обратились 16 человек, детей среди них нет. По предварительным данным, погибших в ДТП нет.

Как стало известно «КП», в перевернувшемся автобусе ехали музыканты государственного ансамбля Удмуртской республики. В социальных сетях очевидцы рассказали, что в первые минуты после аварии раненые пассажиры выбирались из транспорта самостоятельно через разбитые окна.

Автобус перевернулся на трассе.

- Очень много пострадавших. Мимо проезжающие люди помогали вытаскивать людей из завалов, - написала пользователь «ВКонтакте» Ксения Затонских. - Очень многим нужна была помощь и аптечки. Ужасная картина. «Скорые» подъезжают, служба спасения и пожарные.

Также на месте работают сотрудники полиции, которым и предстоит выяснить все подробности происшествия.

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