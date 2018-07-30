Московское здравоохранение сделает еще один качественный шаг вперед

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-29T21:05:45+03:00

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Москва готовится к предстоящим 9 сентября этого года выборам мэра. Претенденты на высокий пост общаются с жителями и представителями общественности. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин проводит встречи с экспертным сообществом для разработки своей программы. Документ составляется на основе предложений экспертов и профессионалов. Для этого пройдет серия «круглых столов». Первый из них состоялся в избирательном штабе Собянина на Покровке и был посвящен медицине.

- Для москвичей, пожалуй, самое важное - это их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей, - сказал Сергей Собянин. - Несмотря на то, что за последние годы мы в здравоохранении достаточно продвинулись, по целому ряду показателей вышли на европейский уровень, в том числе и по продолжительности жизни москвичей на уровень ведущих европейских городов. Тем не менее эта проблема остается чрезвычайно актуальной.

Основными темами для обсуждения стали единый стандарт и реконструкция поликлиник, система чекапов вместо устаревшей диспансеризации, улучшение системы профилактики сердечных заболеваний.

ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК РАЗРАБОТАЮТ ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

Собянин выразил уверенность, что московское здравоохранение в ближайшие годы сделает еще один качественный шаг вперед. Одним из приоритетов своей предвыборной программы он назвал единый стандарт поликлиник. По его словам, план реконструкции и модернизации всех районных поликлиник должен быть разработан в ближайшее время. При этом все будет сделано по единому стандарту, соответствующему европейскому уровню. В любом районе Москвы пациенты получат качественную современную медицинскую помощь по единым правилам.

«Это очень важно, потому что, когда мы говорим о равенстве доступа москвичей к качественной медицинской помощи, мы должны понимать это абсолютно конкретно - одинаковое качество обслуживания в любой городской поликлинике, в любом отделении, это очень важно», - подчеркнул Сергей Собянин.

Все поликлиники реконструируют, изменят их снаружи и внутри. Везде расширят штат врачами-специалистами. Одновременно появятся клинические алгоритмы принятия врачами решений. Их внесут в ЕМИАС.

«Сегодня поликлиника, конечно, кардинально изменилась, - отметил главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников. - Чем внимательнее мы относимся к больному в поликлиниках, тем меньше нагрузки на стационар. Очень важное слово «стандарт». Это говорит о том, что во всех районах будут один стандарт и определенность».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРЕВРАТИТСЯ В СИСТЕМУ ЧЕКАПОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

Еще одно предложение врачей касалось диспансеризации. «Очень важно выстроить систему так, чтобы болезни выявлялись на начальном этапе. Первичное звено диагностики здесь, по сути, самое главное. Раньше выявляем - проще лечить», - сказал Сергей Собянин.

Его поддержал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. «Нам необходимо сделать так, чтобы москвич, пришедший в поликлинику, мог сам выбрать свой так называемый чекап», - сказал эксперт.

Для этого в ЕМИАС разработают специальный сервис. На основе пола и возраста сервис подберет оптимальную программу обследования. Затем предложит записаться ко всем необходимым специалистам и на исследования «в один клик». Такие программы действуют в мире.

Москва возьмет лучшее для жителей города. Причем чекапы будут проводиться не формально, а на европейском уровне для реального улучшения здоровья москвичей.

КСТАТИ

Таблетка от инфаркта

Одним из пунктов предвыборной программы кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина станет по итогам встречи с медиками новый стандарт лекарственной поддержки людей с болезнями кровеносной системы и сердца.

- В Москве налажена инфарктная сеть, пациенты «стоят на потоке», у пациента меняется вся жизнь после того, как ему поставили стенд, - говорит Сергей Петриков, директор НИИ Склифосовского. - Антитромбоцитарные препараты уменьшают свертываемость. Сейчас есть большая европейская доказательная база, которая говорит о том, что эти препараты уменьшают смертность, у людей с нарушением ритма сердца, которые принимают эти препараты, просто не происходит инсульт. По большому счету это инвестиция, и мы получаем результат: меньше инсультов - меньше затрат на лечение.

- Насколько я понимаю, речь идет о новом поколении препаратов после инсульта, - уточнил Сергей Собянин. - Новые лекарства - это как минимум дополнительные затраты. Я не знаю, сколько: как минимум 1 или 1,5 миллиарда рублей нужно для того, чтобы ввести новые стандарты. Нужно понимать, насколько это эффективно. Если вы считаете, что ново, что это эффективно, приведет к большому выздоровлению людей, меньшей смертности, давайте посоветуемся.

Кроме того, врачи предложили расширять профилактическую работу и больше рассказывать жителям о сохранении здоровья. Для этого в каждой поликлинике уже работают специальные кабинеты. В них москвичи могут получить всю необходимую информацию о том, как предупредить инфаркт и инсульт.