2018-07-30T11:43:59+03:00
Общество

Полководцы русской армии на "Кутузовской" и микроскопы на "Студенческой": каким будет дизайн станций Филевской линии

Новый архитектурный облик получат семь станций московского метро
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Проект обновленной станции метро "Кутузовская". Фото: пресс-служба МоскомархитектурыПроект обновленной станции метро "Кутузовская". Фото: пресс-служба Москомархитектуры
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На Филевской линии продолжается капитальный ремонт, после завершения участок “Кунцевская” — “Студенческая” пассажиры с трудом узнают. Станции станут красивее. Новый облик придумали, отталкиваясь от их названий.

Тематические панно, посвященные Отечественной войне 1812 года, уже стали появляться на станции "Кутузовская". Вдоль перрона можно увидеть портреты полководцев и солдат русской армии, победившей Наполеона.

Так будет выглядеть станция "Кутузовская". Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Так будет выглядеть станция "Кутузовская". Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На станции “Студенческая” микроскоп символизирует биологию, греческая скульптура — философию, весы — юриспруденцию, маскарадные маски — театральное искусство, счеты — математику, а подъемный кран — строительство и инженерное дело.

В оформлении фасадов станций будет больше стекла. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В оформлении фасадов станций будет больше стекла. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дизайнерские панно в стиле абстракционизма украсит сразу две станции — "Багратионовскую" и "Пионерскую". Фасады выполнят в светлых тонах с элементами алюминия. Фасады станций "Кунцевская", "Фили" и "Филевский парк" выполнят из стекла.

Проект станции "Фили". Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект станции "Фили". Фото: пресс-служба Москомархитектуры

- На обновленных платформах появятся также архитектурное освещение и информационные стелы. Облик, безопасность и комфорт наземных станций Филевской линии метро будут существенно улучшены, — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

У входа на станцию "Филевский парк". Фото: пресс-служба Москомархитектуры

У входа на станцию "Филевский парк". Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На станциях Филевской линии сейчас меняют прослужившие почти 60 лет инженерные системы, укрепляют фундамент вестибюлей и платформ. Будут установлены новая навигация, современные турникеты.

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