2018-07-30T13:05:48+03:00
Происшествия

В Москве в квартире жилого дома взорвался газ

Причина ЧП — небезопасное обращение с газовым оборудованием
Василиса НИКОЛАЕВА
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ФОТО АГН "Москва".ФОТО АГН "Москва".
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ЧП произошло утром понедельника, 30 июля, на улице Красный Казанец. Сообщение о взрыве поступило от очевидцев произошедшего утром в понедельник 30 июля. Соседи услышали громкий хлопок и тут же набрали в 112.

Однако приехавшие на место сотрудники МЧС никакого взрыва и даже возгорания не заметили.

- Возгорания на месте чрезвычайной ситуации зафиксировано не было, так что помощь сотрудников МЧС, прибывших на место, не понадобилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Так же на место произошедшего выехали представители «Мосгаз». Они же вскоре вообще опровергли информацию о взрыве. После обследования квартиры выяснилось, что владелец сам полез чинить газовое оборудование и открутил гибкую трубку газовой проводки. Из-за этого и произошла короткая вспышка и хлопок.

К счастью, никто не пострадал. Но «Мосгаз» напоминает, что недопустимо самостоятельное и несанкционированное производство работ с бытовым газовым оборудованием.

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