В Москве часть здания, где Ленин записывал обращения к народу, продают за 15,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-07-30T13:35:57+03:00

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В Москве выставили на продажу часть здания Центропечати на Тверской улице, где Владимир Ленин записывал свои обращения к народу. За 162,2 квадратных метров просят 15,3 миллионов рублей. И это только начальная цена.

- Открытый конкурс предусматривает подачу предложений о цене участниками в запечатанных конвертах, - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. - Победитель торгов должен выполнить обязательные условия сделки – провести реставрационные работы и приспособить помещения под современное использование. На все виды работ отводится не больше пяти лет.

В чем ценность квадратных метров? Объект продажи находится на Тверской улице - рядом с мэрией Москвы. Это семь нежилых помещений общей площадью 162,2 квадратных метров, расположенных на пятом этаже исторически значимого дома – здание Центропечати, в котором 25 апреля 1921 года проведена запись речей Ленина "О продовольственном налоге", "О концессиях и о развитии капитализма", "О потребительской и промысловой кооперации".

Данный доходный дом построил в 1900–1901 годах архитектор Карл Гиппиус для товарищества "А. Бахрушина сыновья". До революции в пятиэтажном доме с лорелеями было фотоателье "Отто Ренар" и представительство французской фирмы "Братья Пате", занимавшейся производством кинофильмов.

После революции находилось здесь Центральное агентство ВЦИК по снабжению и распространению произведений печати (Центропечать).

В связи с бумажным кризисом в 1919 году, Центропечати было предложено использовать граммофонные записи для организации большевистской пропаганды. Там начали записывать речи Владимира Ленина, которые производились в Кремле. Из воспоминаний руководителя Центропечати Бориса Малкина: "Дорогой Владимир Ильич все время шутил и говорил, что мы "своим Наркоматом — Центропечатью охватили пол-Тверской"".

Уже с 1922 года производством пластинок занимался Госпросснаб, а 70-е годы в этом здании находился ювелирный магазин "Березка".

- Заявки для участия в открытом конкурсе принимаются до 11 сентября. Торги пройдут 17 сентября 2018 года, - сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.