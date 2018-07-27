В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за 31-градусной жары

СЕГОДНЯ 12:25 2018-07-27T12:50:33+03:00

В пятницу в столице воздух может прогреться до +31 градуса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В пятницу, 27 июля, Гидрометцентр России распространил экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Как утверждают синоптики, в последний рабочий день этой недели в некоторых районах столицы воздух может прогреться до +31 градуса.

«27 июля в Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+31 градус», - говорится в сообщении метеорологов.

Тем временем, ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заметил в эфире Радио "Комсомольская правда", что в пятницу, 27 июля, к 30-градусной отметке столбик термометра будет стремиться в большинстве регионов европейской части России.

- По сути, эта линия 30-градусной жары по климату должна проходить где-то в междуречье Волги и Дона, но сейчас она смещена на тысячу километров севернее от положенной нормы. Так что тепло, облачность какая-то все-таки наблюдается, - отметил он. - У лета открывается второе дыхание. Температурный фон на 7-10 градусов выше нормы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 26 июля, в мегаполис вернулась жара. Тогда температура воздуха в городе превысила норму почти на десять градусов. Причем, по заверениям специалистов, с каждым днем в столичном регионе будет становиться только жарче, несмотря на значительную относительную влажность, облачность и недостаток солнца. Так, жарко будет и в предстоящие выходные, хотя местами и не обойдется без небольших дождей.

ВАЖНО

Врач-терапевт Андрей Звонков - в эфире Радио "Комсомольская правда":

- Физические нагрузки приводят к потере жидкости, к потере электролитов. В основном это калий. Любой спортсмен, даже спортсмены-любители всегда берут с собой бутылку с минеральной водой или специальный раствор изотоника.

В основном, конечно, нужно пить жидкости больше. Поменьше есть белковой пищи. Я думаю, растительная больше подходит в данном случае. Это различные травы, салаты, окрошки. Про белки все-таки забывать не надо, просто я рекомендую использовать более легкие белки, то есть курицу, рыбу, поменьше свинины, баранины (последние лучше вообще исключить). Если хочется чего-то мясного, то лучше телятину использовать либо индюшиное мясо.

И не забывать про такой продукт, как говяжья печень. Хотя бы раз в неделю грамм 200. Потому что это гемоглобин, это железо. Железо нужно.

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