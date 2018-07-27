Осуждённый лидер псевдоправославной секты бог Кузя заявляет, что он ослеп

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-27T13:10:26+03:00

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- Вообще-то, это нарушение прав человека, - с жаром начала свое общение с «Комсомолкой» защитник бога Кузи Светлана Красовская. - Слепой человек не может находиться под стражей. Домашний арест нас тоже не устраивает, потому что ему необходимо ходить к врачам, получать лечение и пытаться восстановить потерянное за три года в СИЗО зрение.

Андрей Попов, больше известный народу, как бог Кузя - основатель и идейный вдохновитель псевдоправославной секты. В 2014 году у него в квартире обнаружили 219 000 000 рублей и 150 000 долларов. Но оказалось, что это далеко не вся касса секты . В 2015 у Попова изъяли еще 43 000 000 рублей и 100 000 долларов. Все эти деньги самоназванный «бог» собирал с простых людей, прихожан его церкви. Своей вины бог Кузя не признает и требует оправдательный приговор. Но буквально на днях 16 июля 2018 года в Пресненском суде Москвы ему зачитали приговор обвинительный — 5 лет заключения в колонии общего режима за мошенничество и создание секты.

Информация о том, что он плохо видит — не новость для суда и следствия. Соответсвующие ходатайства не раз заявлялись Поповым в процессе. В том числе было представлено и медицинское заключение от врачей московской клинической больницы №67.

- Он инвалид по зрению с детства, - продолжает адвокат. - У него была вторая группа, и он плохо, но видел силуэты. Сейчас вот абсолютная темнота. Состояние здоровья Попова из плохого переросло в критическое. Накануне приговора 9 июля в Московской клинической больнице №67, куда его на освидетельствование отправил ФСИН, ему вынесли медицинское заключение, в котором прописывалось, что у лидера секты есть тяжёлые заболевания, препятствующие содержанию под стражей. Документ подписывали три врача – два офтальмолога и хирург. Но суд вынес приговор, проигнорировав это заключение.

Но, как выяснилось, уже после вынесения приговора 20 июля в Пресненский суд пришла еще одна бумага из 67-й больницы — ответ на запрос.

- А в нем за подписью главного врача написано, что: «Пациент Попов мог аггравировать (то есть преувеличивать) свои заболевания». Получается, врачи отказались от своих же слов, - недоумевает адвокат.

В связи с таким заявлением 23 июля было проведено повторное судебное заседание, на котором прокурор назначил Попову переосвидетельствование в МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Причем за его проведением будут следить сотрудники ФСИН.

- Для меня это, конечно, было как ушат холодной воды. Я категорически против, - возмущается Красовская. - Этот институт не входит в список больниц, которые имеют право проводить медицинское освидетельствование, у них не заключен договор об этом с ФСИН. В нормативных документах четко прописано, в каких медучреждениях подозреваемые должны проходить освидетельствования. То есть это нарушение.

Адвокат бога Кузи надеется на помощь Европейского суда по правам человека и уже пишет туда запрос. Юрист считает, что помимо необоснованного обвинения, ее подзащитного несправедливо «обливают грязью в прессе».

- Он инвалид, без зрения, а к нему все так плохо относятся.

Но если Андрей Попов действительно ослеп, в чем, судя по всему, сомневаются и суд и следствие, то любой врач сможет это подтвердить — и аккредитованный ФСИН и не аккредитованный.

Дата проведения повторной экспертизы еще не опеределена.

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