Как изменилась ВДНХ: фотосессии в подсолнухах и чаепития в розах

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-27T18:10:38+03:00

Что теперь в отреставрированных павильонах, и новые места для прогулок

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О том, что было на ВДНХ после развала СССР не хочется и вспоминать - в исторические павильоны пустили торговцев с картофелем и вениками, часть барельефов и живопись были утрачены. То, что было гордостью, стало стыдно показывать. Чтобы ВДНХ снова стала любимым местом москвичей, пришлось восстанавливать каждую мельчающую деталь на фасадах павильонов, фонтаны и розарии. Но сейчас погулять по ВДНХ одно удовольствие.

Музей о ВДНХ

Вы помните, чтобы площадь перед Главным входом была такой просторной? Таксистов подвинули, появился пункт проката велосипедов, а на самой арке скульптуры «Тракторист и колхозница» засияли золотом — их вернули к первоначальному виду. Реставрацию не проводили с 1954 года, а совсем скоро в одном крыле арки откроют Музей о ВДНХ, где соберут все самые ценные экспонаты, а их к 80-летию собралось прилично (юбилей ВДНХ будет отмечать 1 августа 2019 года).

По центральной аллее, которая ведет к павильону «Центральный», уже можно гулять — зашумели фонтаны, зацвели розы и даже дедушка Ленин стал заметнее — памятник долгие годы загораживали старые деревья. Таким светлым павильон «Центральный», кажется, никогда не был. А как ярко светит звезда, которую очистили от грязи и заново позолотили. Гигантские статуи «Рабочего и колхозницы» на втором ярусе теперь очень красиво смотрятся на фоне голубого неба.

Вид на Центральный павильон.Фото: Алиса ТИТКО

Попасть в павильон пока нельзя, но до конца 2018 года там планируют открыть выставочное пространство. Там же откроют уникальный горельеф Вучетича, который считался утраченным более 40 лет. А также разместят 14-метровую картину Герасимова "Второй съезд колхозников и ударников", которая пролежала в стене павильона около 50 лет.

Чаепитие, как в сказке

Слева и справа от павильона «Центральный» раскинулись розарии. Там высадили свыше 4000 белых, розовых, красных цветов. В южном розарии на больших конструкциях в виде зонтиков будет еще и виноград цвести, а в северном появились дорожки-лабиринты, среди которых раскинули белые стульчики — прямо хочется устроить чаепитие, как в сказке «Алиса в стране чудес». Возле фонтана «Дружба народов» и «Каменный цветок» появились удобные стулья, в которых можно часами загорать, релаксировать.

- Фонтан «Дружба народов» работает, но впереди у него тоже большая реставрация, - говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

У фонтана "Дружба народов".Фото: Алиса ТИТКО

Забегая вперед, хочется сказать, что после 30-летнего перерыва на ВДНХ заработал легендарный фонтан «Золотой колос» в запрудной зоне. Как бьются 66 струй воды молодое поколение никогда и не видело. Для кропотливой работы потребовалось шесть месяцев, 5 тонн золотой и 3,5 тонны цветной смальты.

Армянский коньяк и белорусский мед

Возрождение получили и павильоны. Практически завершена реконструкция «Казахстана».

- К концу этого года нами будет полностью отреставрирован павильон «Казахстан» на ВДНХ. Многие элементы, придававшие зданию национальный колорит, будут восстановлены. Вне всяких сомнений, павильон независимого Казахстана станет одной из ключевых площадок для презентации экономического потенциала и богатого культурного наследия", - ранее говорил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин.

Павильон Республика Беларусь.Фото: Алиса ТИТКО

Познакомиться с культурой Армении уже сейчас можно в одноименном павильоне, где открыт национальный ресторан «Арарат», представлена живопись, проходят дегустации коньяка и сыров. В павильоне «Беларусь» сейчас ярмарка народных товаров, на которой можно купить шерстяные носки, мед, сбитень и минские конфеты. В скором времени свой колорит покажут в павильонах «Азербайджан», «Киргизия».

В павильоне "Армения".Фото: Алиса ТИТКО

Белоснежные рестораны и кафе с подсолнухами

Потрудиться реставраторам пришлось в одном из самых красивых павильонов ВДНХ — в «Земледелие» (бывшая «Украинская ССР»).

Павильон "Земледелие".Фото: Алиса ТИТКО

- Пожалуй, самый сложный объект. Здание находилось буквально в руинах, - рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. - После окончания реставрации в нем откроется Музей славянской письменности.

После реставрации в самом экзотическом павильоне «Главтабак» будет работать ресторан. Возобновит работу и ресторан «Золотой колос» возле одноименного фонтана - нашлись инвесторы, которые вернут белоснежную колоннаду-лоджию с террасами и архитектуру, характерную для французского рококо.

Вернут исторический облик и кафе «Лето», деревянный декор которого перекликается с резьбой на павильоне «Карелия». Реставраторы восстановят чайники, подсолнухи и фрукты, украшающие фасад.

Подсолнухов на ВДНХ и сейчас много — целое поле высадили за павильоном «Космос», в котором весной открыли грандиозный центр «Космонавтика и авиация». Почему подсолнухи? Во-первых, это ярко. Во-вторых, это часть Большой картины полей, которая представляет собой цветники, формирующиеся в настоящую абстрактную картину в духе полотен Кандинского. Уже сейчас место используют для фотосессий.

Возле павильона "Космос" высадили целое поле подсолнухов.Фото: Алиса ТИТКО

И это не все — на ВДНХ прямо сейчас создают ландшафтный парк. Вековые дубы, уссурийские груши, чистые пруды и шахматные лабиринты не оставят равнодушными никого. И, конечно, нужно дойти до «сухого» фонтана возле Москвариума, который уже стал любимым местом детворы.

ЧТО ЕЩЕ

- в павильоне «Электрификация» работают музеи и аттракционы;

- в павильоне №57 создали исторический парк «Россия — моя история», в котором представлены эпохи правления Рюриковичей и Романовых, а также поворотные события напряженного ХХ века;

- Москвариум, где можно поплавать с дельфинами и посмотреть на акулу;

- павильон «Макет Москвы», где можно рассмотреть детально центр столицы;

- интерактивный музейный комплекс «Буран»;

- Музей кино;

- павильон «Пчеловодство» - интерактивный музей и продажа меда;

- Дом культуры, где восстановлена сцена, а вскоре начнет работу и танцевальная площадка, образовательный центр для школьников, объединяющий науку и культуру. Сейчас там впервые (после реставрации) проходят спектакли в рамках международного фестиваля искусств «Вдохновение».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ремонтно-реставрационные работы проводятся на 19 объектах культурного наследия, в их числе - №11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР), №4 «Биология», №6 «Химия» (бывший Литовской ССР), №14 «Вычислительная техника» (бывший Азербайджанской ССР), №66