В Подосковье священник зарезал жену, чтобы не разводиться

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-27T18:04:11+03:00

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30-летний Денис (Дионисий) Горовой, иерей Николо-Угрешского монастыря в городе Дзержинский Московской области, задержан по подозрению в убийстве своей жены. Истерзанное тело Анны, на котором следователи насчитали около десятка ножевх ранений, на днях нашли в лесном массиве под Солнечногорском, что в 100 километрах от дома Горовых. Искать девушку начали после того, как ее мать подала заявление о пропаже.

- Мужей в таких случаях всегда отрабатываем в первую очередь, - рассказал «КП» источни в следствии. - И мужчина вел себя очень странно, заметно нервничал. На вопросы, куда могла уйти его жена, отвечал односложно: «Не знаю». В итоге на первом же допросе он признался в убийстве. Сказал, что не может жить с таким грехом на душе.

Как выяснилось, семейная жизнь Горовых дала трещину два года назад. Муж все свое время и силы посвящал служению, Анне это не нравилось. В итоге супруга перестала заниматья собой и домашним хозяйством, посыпались взаимные упреки. В поледние месяцы жена все настойчивее предлагала развестись, но это поставило бы крест на карьере священника. Пожертовавать делом всей жизни Горовой был не готов, и после очередной ссоры решал воплотить в жизнь жуткий план. Предложив Анне проктиться, Денис выез ее на трассу. Видимо, в последний момент девушка что-то заподозрила и успела отправить сообщение матери, в котором рассказала, что муж ее куда-то везет.

Новость об убийстве стала потрясением для всех, кто знал отца Дионисия.

- Не верю, не может такого быть! - заявила «КП» работница храма святого мученика Виктора Дамасского в Котельниках, где Горовой служил старшим священником. - Он же такой интеллигентный, дружелюбный, спокойный всегда. Прихожане его очень хвалили. Правда, последние полгода мы не виделись, в декабре он ушел от нас преподавать в духовную семинарию. Может, за это время и стряслось что-то...

О Денисе Говором известно немного. Родился и вырос на Украине, городе Крамоторск Донецкой области. В 2004-м, после окончания школы, с родителями переехал в Подмосковье, закончил Николо-Угрешскую духовную семинарию.

- Для всех его крамоторских друзей стало неожиданностью, что он ударился в религию, - поделился школьный товарищ Горового Виталий Шкарупа. - В школьные года за ним такого не замечалось. Нормальный парень, но со своими тараканами: зажатый, необщительный. А вот жесткости за ним не замечал никогда. Буквально пару месяцев назад списывались «Вконтакте», обсуждали встречу выпускников. Я тогда еще обратил внимание, что он о себе ничего не рассказывает. Я даже не знал, что он женился...

Возбуждено уголовное дело, задержанному священнику грозит до 15 лет за решеткой.