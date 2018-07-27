Измайловский парк встречает фестиваль «ECOLIFE»!

СЕГОДНЯ 21:49 2018-07-27T21:52:08+03:00

Территория парка поделится на несколько открытых площадок и тематических зон.

28 июля с 11:00 до 21:00 в Измайловском парке культуры и отдыха состоится семейный экологический Фестиваль «ECOLIFE FEST»

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Фестиваль «ECOLIFEFEST» — это уникальная возможность в доступной и увлекательной форме узнать все об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром. Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов, протестировать эко-продукты. Территория парка поделится на несколько открытых площадок и тематических зон.

На площадке «Лекторий» эксперты-экологи расскажут о том, как легко стать экологически ответственным гражданином, и какие есть для этого возможности.

Участники площадки «Экология жизни» расскажут, как привести в порядок мысли, тело, здоровье и как навести порядок в доме с пользой для экологии.

На площадке «Детство и творчество» гостей Фестиваля ждут: мастер-класс по росписи деревянных спилов, интерактивный урок «Про отходы», анимационная программа для детей, выступление театра кукол и многое другое.

Площадки «Экспо» и «Ярмарка» - место для презентации уникальных эко-продуктов и эко-технологий для дома и семьи от российских и зарубежных компаний. В числе участников площадки:THERMOS RUS, косметика MIRRA, Viessmann, Хаски Лэнд.

В рамках площадки «Дискуссия» состоится публичное обсуждение экологических инициатив отечественного и зарубежного бизнеса. Среди компаний, которые расскажут о своих проектах в области экологии: ООО «Нестле Россия», «Полюс», АО «Стройтрансгаз», ПАО «Почта Банк», Viessmann и др.. Площадка «Сцена» станет главным местом встречи и выступления творческих коллективов в рамках концертной программы Фестиваля.

Вход во все зоны Фестиваля свободный. Программа Фестиваля дополняется и доступна по ссылке: http://ecobest.pro/festi/