Видеть яркие краски своими глазами в любом возрасте

31 Июль 01:00 2018-08-01T01:00:01+03:00

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Насладиться пейзажами Танзании с вершины горы Килиманджаро, разглядеть пещеры Каппадокии, изучить подводный мир Красного моря или просто провести отпуск на даче – без хорошего зрения краски природы тускнеют, а фигуры расплываются. В молодости мы часто страдаем от нарушений рефракции, а именно близорукости, дальнозоркости или астигматизма, с возрастом глаза начинают подводить еще и из-за развития катаракты – помутнения хрусталика. Но все это совсем не повод отказывать себе в удовольствии путешествовать, встречаться с друзьями, читать интересные книги или возиться на дачном участке. Чтобы видеть мир не через стекло очков или гидрогель контактных линз, клиника заботы о зрении 3Z помогает избавиться от различных заболеваний глаз за считанные минуты.

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– В 3Z работают только высококвалифицированные врачи, они проводят операции с применением передовых технологий, используют самые популярные методики хирургии глаз, – говорит офтальмохирург клиники в Москве Лариса Морозова. Например, лазерная коррекция зрения – процедура безболезненная и безопасная, которая длится около 10-15 минут, а непосредственное воздействие лазера на роговицу составляет всего несколько десятков секунд. В клинике 3Z представлена самая передовая и малотравматичная методика коррекции зрения по технологии ReLEx SMILE, которая практически не имеет ограничений после ее проведения. Уже на следующий день можно возвращаться к полноценному образу жизни, не отказывая себе в отпуске, спорте или вождении автомобиля.

Так что, чтобы избавиться от очков и контактных линз, совсем необязательно ехать за границу и тратить на это целое состояние. В московской клинике ЗZ врачи сделают все по высшему классу с применением самых современных технологий и гораздо дешевле, чем за рубежом. А после коррекции еще три месяца наблюдают пациента совершенно бесплатно.

Но даже если и нет никаких проблем с глазами, не стоит пренебрегать диагностикой зрения. Есть болезни, которые долгое время «спят» и не дают о себе знать. Например, глаукома или разрывы сетчатки. А когда «просыпаются» - лечение становится и дороже, и сложнее. В офтальмологической клинике ЗZ проводится единая диагностика, направленная на выявление всех заболеваний глаз. Если пациенту необходимы дополнительные исследования, например, оптическая когерентная томография, они выполняются совершенно бесплатно. На основе полученной информации врач делает заключение и назначает необходимое лечение.

Подарок родителям – жизнь без катаракты

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Катаракта – болезнь, которая приходит с возрастом. По статистике, хрусталик начинает мутнеть после 60 лет, хотя сегодня все чаще можно встретить людей в возрасте 45-50 лет, страдающих от этого заболевания. Пожилые люди в большинстве случаев воспринимают снижение остроты зрения как норму, и задача молодежи – вовремя обратить внимание на здоровье своих родственников. Дети часто приводят в клинику ЗZ своих мам и пап и тем самым помогают им долго оставаться активными и четко смотреть на мир. Видя заботливое отношение к пациентам, и сами обращаются к врачам ЗZ – за диагностикой зрения или коррекцией. Клиника заботы о зрении распахнула свои двери в Москве в начале этого года, но группа компаний 3Z существует в стране уже 15-й год. Офтальмологические подразделения открыты еще в семи регионах страны, так 3Z является самой крупной сетью офтальмологичеких центров в России.

– К нам приходят за хорошим зрением целыми семьями – пациенты приводят своих родителей, детей. Наши специалисты помогают справиться с различными заболеваниями глаз и юным пациентам, – рассказывает главный врач клиники в Москве Татьяна Вовк.

– Детская диагностика зрения очень важна, сейчас перед началом учебного года есть еще возможность посетить с ребенком офтальмолога и удостовериться в том, что никаких отклонений нет. А, если таковые обнаружатся, то в клинике ЗZ можно пройти аппаратное лечение, которое направлено на замедление развития близорукости. Важно помнить, что некоторые заболевания глаз поддаются лечению только в детском возрасте, так что пренебрегать походом к офтальмологу не стоит, особенно если у родителей есть какие-либо нарушения.

Забота о здоровье и времени

В клинике ЗZ заботятся о пациентах и ценят их время. Клиника работает по принципу «хирургии одного дня». Например, операции по катаракте проводят за один день – для удаления помутневшего хрусталика применяется факоэмульсификация, ставшая уже «золотым стандартом» в хирургии катаракты, а наличие собственного банка содержащего около 50 видов искусственных хрусталиков позволяет не ждать необходимой линзы. Все это экономит не только время, но и создает максимально комфортную психологическую обстановку для пожилых пациентов, которые нуждаются в особом внимании.

Все проходит безопасно и качественно, во время всех операций применяются только оригинальные расходные материалы, соблюдаются самые высокие стандарты.

Кроме лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты, врачи ЗZ оказывают высококвалифицированную офтальмологическую помощь при глаукоме и периферических дистрофиях сетчатки, а также многих других заболеваниях. Крайне важно, что именно в 3Z сегодня помогают восстановить зрение тем, кому раньше вообще нельзя было помочь. Например, людям с экстремально высокой степенью близорукости (до -30 диоптрий) имплантируют факичные интраокулярные линзы.

Для читателей «Комсомолки» до конца сентября 2018 года действует специальное предложение - скидка 50% на диагностику глаз в клинике заботы о зрении 3Z. Просто назовите промокод «Комсомолка», когда будете записываться по телефону: 8-495-19-149-12.

Избавиться от очков и линз сегодня – не миф, а реальность, к которой вы можете прикоснуться благодаря клинике 3Z.

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Лицензия ЛО-77-01-016239 от 20 июня 2018 г.

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