2018-07-31T12:20:20+03:00
Происшествия

На Ярославском шоссе после наезда грузовика рухнул пешеходный мост

Пострадавших нет [видео]
Павел КЛОКОВ
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Металлическая конструкция моста рухнула на дорогу и полностью перекрыла движение.Металлическая конструкция моста рухнула на дорогу и полностью перекрыла движение.Фото: YouTube
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ДТП произошло утром во вторник на 31-м километре Ярославского шоссе. Водитель грузовика марки «Вольво» въехал в опорную балку пешеходного моста. После чего металлическая конструкция рухнула на дорогу. К счастью, в этот момент внутри моста не было пешеходов. Сам же водитель пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

- Сейчас на этом участке идут работы, - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления МВД. - Шоссе временно перекрыли. Объехать можно по Осташковскому шоссе, а также через Королев и Ивантеевку.

Водитель грузовика въехал в опорную балку пешеходного моста. Фото: YouTube

Водитель грузовика въехал в опорную балку пешеходного моста.Фото: YouTube

По предварительным данным, водитель грузовика был трезв.

Как сообщили в подмосковном управлении МЧС, их сотрудники также задействованы в ликвидации обрушения.

В результате ДТП на смежных участках шоссе образовалась гигантская пробка. Фото: YouTube

В результате ДТП на смежных участках шоссе образовалась гигантская пробка.Фото: YouTube

- На место выехали восемь единиц техники, - рассказали в ведомстве, - и 25 спасателей.

Сейчас на Ярославке образовалась огромная пробка.

Пешеходный мост упал на Ярославском шоссе.

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