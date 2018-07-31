Новая навигация в метро Москвы: подсветка буквы «М», карта района и надписи на английском языке

СЕГОДНЯ 13:43 2018-07-31T13:53:56+03:00

И туристам, и москвичам станет удобнее на станциях и в поездах. Рассказываем, какой будет навигация в метро Москвы

Изменить размер текста: A A

В московском метро продолжают улучшать навигацию. Многое уже изменилось накануне чемпионата по футболу, который прошел в Москве и других городах России с 14 июня по 15 июля. На станциях, в вестибюлях, на платформах и в поездах появилось больше указателей, в том числе и английском языке.

- Часть из этих нововведений к ЧМ начинаем убирать, - рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в интервью «Комсомольской правде» на Московском урбанистическом форуме. - Например, больше не нужна напольная навигация, которая показывает, как добраться до стадионов. При этом общая навигация на английском языке останется, как и стойки «Живое общение» на станциях и англоговорящие кассиры.

Но скоро в навигации в метро Москвы появится и кое-что новое:

1. Новые буквы «М» на входе в вестибюли.

Фирменная литера столичного метро теперь будет стоять на «ножке» с подсветкой в цвет линии, на которой находится станция. Новинка поможет пассажирам быстрее ориентироваться на подходах к метро. Одна из первых таких букв загорелась в прошлом году над входом на станцию «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии (см. фото). Там «ножка» светится фиолетовым цветом, точно в цвет этой ветки. На других станциях метро уже поставили более 220 таких разноцветных знаков «М». Например, на «Маяковской», «Краснопресненской», «Нахимовском проспекте», «Свиблове», «Трубной», «Цветном бульваре».

Сейчас новая буква «М» появилась на станции «Воробьевы горы». Здесь «ножка» красного цвета в тон Сокольнической линии, на которой разместилась станция. До конца 2019 года все «ножки» фирменного знака метро подсветят цветом линий станций.

2. Дополнительные световые короба, стелы, схемы и надписи.

Их поставят до конца этого года. Везде надписи будут нарисованы обновленными, более крупными и удобными шрифтами и с понятной графикой.

3. Дублирование указателей на английском языке.

На платформах станций надписи на указателях и на светящихся лайтбоксах, например, на стенах дублируют на английском языке. После ЧМ в Москве ожидается еще больше иностранных гостей. К тому же футбольные фанаты могут до конца этого года вновь приехать в Россию по паспортам болельщиков.

4. Карты района на выходах из метро.

Теперь, оказавшись около станции подземки в каком-нибудь районе столицы, можно по карте местности узнать, что интересного находится рядом - музеи, памятники, театры, где остановки общественного транспорта, магазины или офисы. К примеру, в конце мая такую навигацию обновили на четырех станциях - «Кропоткинской», «Сретенском бульваре», «Китай-городе» и «Чеховской».

НА ЗАМЕТКУ

Навигацию в метро обновляют с учетом пожеланий пассажиров. Свои предложения можно написать в разделе «Обратная связь» Единого транспортного портала Москвы.