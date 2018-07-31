Погода в Москве на 31 июля - 5 августа 2018 года: 30-градусная жара и солнце!

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-31T15:43:56+03:00

На этой неделе в столичном регионе установится жаркая погода, которая начнёт сдавать уже с понедельника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики советуют наслаждаться идеальной летней погодой по полной программе - возможно, уже скоро похолодает. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 31 июля - 5 августа 2018 года

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В Москве установилась идеальная летняя погода: жарко, но без перебора - ни аномалий, ни температурных рекордов. Солнечно, при этом время от времени дожди - воздух освежают, растениям дают влагу. В общем, наслаждаемся и при любой возможности выбираемся на природу! Тем более что лето продолжит радовать москвичей и в первые дни августа.

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 31 июля - 5 августа:

Во вторник, 31 июля, до конца дня будет ясно, без дождей, +25...+27 градусов. Такая погода на 2 - 3 градуса теплее, чем обычно в последний июльский день.

В среду, 1 августа, под утро +11...+16 градусов, днем жара усилится до +25...+30. Будет солнечно и сухо.

В четверг, 2 августа, и в пятницу, 3 августа, погода практически без изменений - солнечно, без дождей, и знойно. По ночам +12...+17 градусов, днем +25...+30.

В субботу, 4 августа, на небе появятся облака, пройдут небольшие дожди. Ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29.

В воскресенье, 5 августа, облачно, с прояснениями, возможны короткие дожди. Под утро +13...+18 градусов, днем +22...+27.

А что дальше? А дальше, по предварительным прогнозам синоптиков, жара потихоньку начнет спадать. К счастью, обойдется без резкого похолодания и других катаклизмов. В начале следующей недели днем +22...+24 градуса, переменная облачность и небольшие дожди. Очень даже комфортная погода!