В Москве ликвидировали подпольный завод по производству химических дрожжей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-31T16:08:14+03:00

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"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой обвиняются в производстве и сбыте контрафактных дрожжей с незаконным использованием товарного знака известного мирового производителя", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что подпольный цех работал на территории одного из складских комплексов столицы. 5 производственных станков паковали химические дрожжи в упаковки известного производителя. С конвейера упаковки отправляли на склад готовой продукции, который злоумышленники оборудовали на территории гаражного комплекса в Московской области. В нем полицейские обнаружили и изъяли более 76 000 упаковок контрафактных дрожжей.

Изъятая готовая продукция незаконного производства.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное использование средств индивидуализации товаров", - добавила Ирина Волк.

Пока одному из фигурантов предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и судом избрана мера пресечения в виде подписки "о невыезде и надлежащем поведении". Статья предусматривает 6 лет колонии строго режима. Но не исключено, что дело может принять более серьезный поворот.

Изъятую продукцию отправили на исследования: экспертам важно понять, что за дрожжи распространяли участники преступной группы. Ведь дрожжи бывают разными. Ряд современных микробиологов убеждены в том, что рост числа раковых заболеваний в России связан с неконтролируемым использованием производителями продуктов питания дешевых химических дрожжей, которые выдерживают высокие температуры, и продолжают брожение в организме человека.