Пожар в Домодедово: вспыхнул трехэтажный дом, где находились отделения МВД

СЕГОДНЯ 19:06 2018-08-01T19:20:10+03:00

Жильцы и сотрудники правоохранительных органов сами покинули горящее здание. Пострадавших при пожаре в Домодедово удалось избежать

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В городе Домодедово 1 августа загорелась крыша жилого дома. Сообщение поступило в полдень, огонь распространился так быстро, что охватил площадь 10 450 квадратных метров. Потребовалась дополнительная помощь пожарных — на место прибыло в общей сложности 22 машины и 78 человек.

- Сообщение о пожаре поступило в 12.59, а уже в 13.17 был объявлен повышенный ранг пожара № 2, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Локализовать пожар в Домодедово удалось только в 14.11, а полностью ликвидировать - в 16.23. Как удалось выяснить «Комсомольской правде», горел дом №104 на Каширском шоссе. Это трехэтажное здание, на первом этаже которого расположены отдел по вопросам миграции, отдел лицензионно-разрешительной работы Управления МВД России по городскому округу Домодедово и отдел лицензированно-разрешительной работы по городскому округу Домодедово, Главное Управление РосГвардии. Еще два этажа — это квартиры. Люди и сотрудники правоохранительных органов самостоятельно (до приезда пожарных) покинули горящий дом.

- Это старая полудеревянная трехэтажка. Там в здании паспортный стол, отдел по делам несовершеннолетних. Эвакуировали документы. Вокруг столько машин пожарных - больше 15, - написал в соцсетях Андрей Иларионов.

- Пострадавших нет, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Жильцам должны предоставить временное жилье, так как проливка здания продолжится еще несколько часов, а это означает, что вода попадет в квартиры и кабинеты на первом этаже.

В соцсетях пишут, что крыша загорелась после капитального ремонта.