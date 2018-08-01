Кризис? Нет, не слышали! ФСК «Лидер» застраивает Подмосковье
Российский рынок недвижимости переживает не самые лучшие времена. Одна строительная компания банкротится за другой, что не придает оптимизма покупателям жилья.
Однако эксперты уверяют, что не все так плохо. В нашей стране еще остались надежные застройщики, которые в срок сдают объекты. Один из ярких примеров – финансово-строительная корпорация «Лидер».
Сами посудите, компания успешно строит дома с 2005 года. И во время кризиса она успешно продолжала и продолжает свою деятельность. А это о многом говорит, уверены аналитики. Ведь как в народе обычно считают? Если в кризис компания смогла выжить, то и дальше ей доверять можно.
Что пишут в ФСК «Лидер» в Интернете
На счету ФСК «Лидер» больше десятка введенных в эксплуатацию жилых комплексов. Все они отличаются интересной архитектурой. Мы решили зайти на популярные сайты отзывов и посмотреть, что об их квартирах пишут новоселы. Не будем пересказывать – просто приведем несколько откликов:
«Мы взяли квартиру уже с отделкой в ЖК UP-квартал «Новое Тушино». Ребятам, которые делали ремонт - респект и дизайнеру тоже. Вышло со вкусом, стильно. В квартире стало уютно, вид из окон на Алешкинский лес, даже кусочек Москвы-Сити видно».
«В ЖК UP-квартал «Новое Тушино» открыта школа с бассейном и сад. Добираюсь в выходные вообще без проблем, пробок практически нет. Не знаю, как там в часы пик, но дорога меня вполне устроила. Впечатлил и подземный паркинг, цены средние на машиноместа около 800-900 тысяч. Подумываю купить и сдавать в аренду».
«Были на осмотре квартиры в UP-квартале «Сколковский» не раз. Общались с жильцами. Нет никаких трещин в домах, в квартирах тепло, планировки хорошие, цена и качество данного ЖК на 100% совпадает!».
Небольшие недовольства, конечно, тоже есть. Строительная компания, как известно, не рубль, всем без исключения нравится не может. Но, в основном, претензии касаются мелких бытовых вопросов. Например, вопросы по охране. Многим не нравится, что в доме есть эта услуга. Но это дело вкуса, согласитесь. Одни жильцы уверены, что охрана в жилых домах просто необходима, ведь это, в первую очередь, безопасность. У других же новоселов свои приоритеты, и деньги на это тратить они не хотят.
В общем, при покупке квартиры и выборе застройщика всегда надо обращать внимание на качество жилья. Это должны быть как минимум качественные новостройки, которые получили хорошие отзывы от своих жильцов.
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ЖК «Датский квартал» - качественное жилье по доступным ценам!
Комплекс комфорт-класса возводится в Подмосковье в округе города Мытищи, всего в 10 минутах езды от Москвы - менее 1 км от МКАД! Это будет 5 корпусов от 9 до 22 этажей. Общая площадь проекта - 365 кв. м.
Квартиры в ЖК «Датский квартал» уже продаются. Аналитики компании утверждают, что в основном жилье в этих домах будут покупать люди с московской пропиской. Таких 55% будущих новоселов. 15% - жителей Подмосковья, остальные – граждане других стран.
Больше всего покупателей в возрасте 25-34 лет (41%), на втором месте – 35-44 года (25%). Этот факт не может не радовать. Ведь это говорит о том, что жилье для молодежи все больше становится доступным, благодаря низким ценам на квадратные метры и сниженной ставке по ипотеке.
А цены здесь, действительно, низкие. Стоимость квартир на этапе старта продаж начинается от 2,6 млн рублей, минимальная цена кв. м в проекте — 81 тыс. рублей.
Планировки в домах разные, на любой вкус и цвет. Есть двухуровневые, компактные студии, квартиры евроформата, квартиры с панорамным остеклением и даже с окном в ванной комнате. Для тех, кто хочет создать свой собственный проект – застройщик предлагает квартиры свободной планировки.
При покупке новостройки важно учитывать и инфраструктуру. И с этим в ЖК «Датский квартал» все хорошо. ФСК «Лидер» построит для жителей комплекса муниципальные образовательные школы, детские сады, медицинский центр, современные детские площадки, магазины, гипермаркеты, кафе. В общем, все, что нужно для полноценной жизни.
Безусловно, как бы все красиво не звучало – транспортная доступность остается решающим фактором. Ведь часто застройщики возводят жилые кварталы далеко от станций метро, электричек. И добраться до цивилизации можно только лишь на машине. А это далеко не всем удобно.
От ЖК «Датский квартал» можно дойти пешком за 20 минут до станции метро «Алтуфьево». А на автобусе доехать до станций «Медведково» и «Бибирево». Время пути составит приблизительно минут 20.
История с крахом Urban Group
Недавно стало известно о крахе одного из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group. Остаться без крова над головой могли тысячи дольщиков.
К счастью, проблема разрешается. Девелоперская компания ФСК «Лидер» заявила, что готова принять участие в достройке жилых домов Urban Group.
В этом году компания уже взялась за строительство ряда проблемных объектов в Московской области. Речь идет о МЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе, ЖК «Гагаринский» в городе Жуковский и ЖК «Раменское» в одноименном городе Подмосковья.
К счастью, мы живем во времена, когда рынок недвижимости развивается. Обманутых дольщиков становится все меньше. И это благодаря крупным строительным компаниям, которые помогают жителям нашей страны решить один из самых важных жизненных вопросов – квартирный.
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