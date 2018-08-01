Кризис? Нет, не слышали! ФСК «Лидер» застраивает Подмосковье

1 Авг. 01:00 2018-08-02T01:00:02+03:00

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Российский рынок недвижимости переживает не самые лучшие времена. Одна строительная компания банкротится за другой, что не придает оптимизма покупателям жилья.

Однако эксперты уверяют, что не все так плохо. В нашей стране еще остались надежные застройщики, которые в срок сдают объекты. Один из ярких примеров – финансово-строительная корпорация «Лидер».

Сами посудите, компания успешно строит дома с 2005 года. И во время кризиса она успешно продолжала и продолжает свою деятельность. А это о многом говорит, уверены аналитики. Ведь как в народе обычно считают? Если в кризис компания смогла выжить, то и дальше ей доверять можно.

Что пишут в ФСК «Лидер» в Интернете

На счету ФСК «Лидер» больше десятка введенных в эксплуатацию жилых комплексов. Все они отличаются интересной архитектурой. Мы решили зайти на популярные сайты отзывов и посмотреть, что об их квартирах пишут новоселы. Не будем пересказывать – просто приведем несколько откликов:

«Мы взяли квартиру уже с отделкой в ЖК UP-квартал «Новое Тушино». Ребятам, которые делали ремонт - респект и дизайнеру тоже. Вышло со вкусом, стильно. В квартире стало уютно, вид из окон на Алешкинский лес, даже кусочек Москвы-Сити видно».

«В ЖК UP-квартал «Новое Тушино» открыта школа с бассейном и сад. Добираюсь в выходные вообще без проблем, пробок практически нет. Не знаю, как там в часы пик, но дорога меня вполне устроила. Впечатлил и подземный паркинг, цены средние на машиноместа около 800-900 тысяч. Подумываю купить и сдавать в аренду».

«Были на осмотре квартиры в UP-квартале «Сколковский» не раз. Общались с жильцами. Нет никаких трещин в домах, в квартирах тепло, планировки хорошие, цена и качество данного ЖК на 100% совпадает!».

Небольшие недовольства, конечно, тоже есть. Строительная компания, как известно, не рубль, всем без исключения нравится не может. Но, в основном, претензии касаются мелких бытовых вопросов. Например, вопросы по охране. Многим не нравится, что в доме есть эта услуга. Но это дело вкуса, согласитесь. Одни жильцы уверены, что охрана в жилых домах просто необходима, ведь это, в первую очередь, безопасность. У других же новоселов свои приоритеты, и деньги на это тратить они не хотят.

В общем, при покупке квартиры и выборе застройщика всегда надо обращать внимание на качество жилья. Это должны быть как минимум качественные новостройки, которые получили хорошие отзывы от своих жильцов.

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ЖК «Датский квартал» - качественное жилье по доступным ценам!

Комплекс комфорт-класса возводится в Подмосковье в округе города Мытищи, всего в 10 минутах езды от Москвы - менее 1 км от МКАД! Это будет 5 корпусов от 9 до 22 этажей. Общая площадь проекта - 365 кв. м.

Квартиры в ЖК «Датский квартал» уже продаются. Аналитики компании утверждают, что в основном жилье в этих домах будут покупать люди с московской пропиской. Таких 55% будущих новоселов. 15% - жителей Подмосковья, остальные – граждане других стран.

Больше всего покупателей в возрасте 25-34 лет (41%), на втором месте – 35-44 года (25%). Этот факт не может не радовать. Ведь это говорит о том, что жилье для молодежи все больше становится доступным, благодаря низким ценам на квадратные метры и сниженной ставке по ипотеке.

А цены здесь, действительно, низкие. Стоимость квартир на этапе старта продаж начинается от 2,6 млн рублей, минимальная цена кв. м в проекте — 81 тыс. рублей.

Планировки в домах разные, на любой вкус и цвет. Есть двухуровневые, компактные студии, квартиры евроформата, квартиры с панорамным остеклением и даже с окном в ванной комнате. Для тех, кто хочет создать свой собственный проект – застройщик предлагает квартиры свободной планировки.

При покупке новостройки важно учитывать и инфраструктуру. И с этим в ЖК «Датский квартал» все хорошо. ФСК «Лидер» построит для жителей комплекса муниципальные образовательные школы, детские сады, медицинский центр, современные детские площадки, магазины, гипермаркеты, кафе. В общем, все, что нужно для полноценной жизни.

Безусловно, как бы все красиво не звучало – транспортная доступность остается решающим фактором. Ведь часто застройщики возводят жилые кварталы далеко от станций метро, электричек. И добраться до цивилизации можно только лишь на машине. А это далеко не всем удобно.

От ЖК «Датский квартал» можно дойти пешком за 20 минут до станции метро «Алтуфьево». А на автобусе доехать до станций «Медведково» и «Бибирево». Время пути составит приблизительно минут 20.

История с крахом Urban Group

Недавно стало известно о крахе одного из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group. Остаться без крова над головой могли тысячи дольщиков.

К счастью, проблема разрешается. Девелоперская компания ФСК «Лидер» заявила, что готова принять участие в достройке жилых домов Urban Group.

В этом году компания уже взялась за строительство ряда проблемных объектов в Московской области. Речь идет о МЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе, ЖК «Гагаринский» в городе Жуковский и ЖК «Раменское» в одноименном городе Подмосковья.

К счастью, мы живем во времена, когда рынок недвижимости развивается. Обманутых дольщиков становится все меньше. И это благодаря крупным строительным компаниям, которые помогают жителям нашей страны решить один из самых важных жизненных вопросов – квартирный.

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