Мосгоризбирком зарегистрировал Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы

СЕГОДНЯ 18:35 2018-07-31T18:34:41+03:00

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Московская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировал Михаила Балакина от партии «Союз горожан» кандидатом на должность мэра Москвы. Решение принято на заседании МГИК.

«Как вы знаете, 23 июля 2018 года состоялось решение Московского городского суда, которым отменено решение Мосгоризбиркома от 12 июля 2018 года об отказе регистрации кандидатом на должность мэра Москвы Михаила Балакина, - пояснил член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова. - На МГИК возложена обязанность зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Михаила Балакина. Решение вступило в законную силу 30 июля, поскольку не было обжаловано, и мы обязаны зарегистрировать его кандидатом. В связи с этим предлагается принять решение зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Михаила Балакина и выдать ему удостоверение установленного образца.

Ранее журналисты со ссылкой на зампредседателя ЦИК России Николай Булаева сообщали, что Мосгоризбирком должен выполнить решение Мосгорсуда и зарегистрировать Балакина кандидатом на выборах мэра столицы. В противном случае у суда появятся основания для расформирования городского избиркома.

Напомним, Мосгоризбирком отказал Михаила Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Политик представил 112 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, собранных в 111 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей депутатов для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Однако в Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов с просьбой не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на должность мэра столицы Михаила Балакина. Таким образом, за него представлено 109 подписей муниципальных депутатов, что недостаточно для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.

Мосгорсуд 23 июля признал незаконным отказ Мосгоризбиркома политику в регистрации кандидатом на должность мэра столицы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Мэр избирается на пятилетний срок.

На предстоящих выборах мэра будут введены несколько новаций. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы вне территории Москвы.

Решения, связанные с организацией голосования на так называемых загородных избирательных участках, предстоит принимать Мосгоризбиркому. Для того, чтобы перейти от теории к практике, и была создана рабочая группа. В ее состав вошли члены МГИК, общественные деятели, юристы, правозащитники, представители всех политических партий, в том числе движения в защиту прав избирателей «Голос», члены Общественной палаты Москвы и РФ, депутаты столичного парламента, Мособлдумы и Госдумы России.