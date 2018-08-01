Наше Подмосковье «Восточный» экспресс

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-31T22:22:16+03:00

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Московский регион сегодня не только огромнейший производственный и потребительский рынок, но и транзитный железнодорожный центр - для центральной России, юга и северо-запада страны. Именно сюда приходят грузы - от продуктов питания и одежды до стройматериалов, которые затем перераспределяются в десятки регионов. Раньше все это доставляли по железной дороге в Москву, на так называемые грузовые дворы. Но объемы перевозок постоянно увеличиваются. Чтобы не забивать грузовыми составами «железку» на территории столицы, было принято решение создать центры для приема и хранения грузов на территории Подмосковья. Московской области от этого прямая выгода - развитие инфраструктуры, новые инвестиции, новые рабочие места для местных жителей, серьезные налоговые отчисления. Поэтому более года назад договорились о создании терминально-логистического центра (ТЛЦ) «Восточный» - неподалеку от Ногинска (ныне Богородский округ), в городе Электроугли. В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о запуске проекта ТЛЦ между Московской областью, РЖД и компанией «Облтранстерминал», которая выступает инвестором.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава РЖД Олег Белозеров дали старт первому пусковому комплексу ТЛЦ «Восточный».

- Экономика, рабочие места, дополнительные налоги - все это имеет стратегическое значение для любого района Подмосковья, - заявил Андрей Воробьёв. - Этот проект реализован достаточно стремительно - в 2017-м году мы подписывали с Олегом Валентиновичем намерения о реализации этого инвестиционного проекта, а сегодня присутствуем на запуске первой его части.

О слаженной совместной работе и хороших темпах строительства говорил и руководитель Российских железных дорог.

- Хочу выразить благодарность лично Андрею Юрьевичу за то, что все планы, которые составлены между Московской областью и РЖД, выполняются не только в срок, но и идут с опережением. Этот проект - яркий тому пример, - отметил Олег Белозеров. - В такие короткие сроки реализовать такой проект практически нереально. Мы будем расширять наши транзитные мощности!

Итак, ТЛЦ «Восточный» официально запущен - первая его очередь. На площади 15 га разместилась контейнерная площадка, два фронта погрузки, инфраструктура полностью подключена к инженерным сетям. С марта нынешнего года первый терминал работал в тестовом режиме. Сюда начали перебрасывать грузы, которые раньше принимали на станции Ховрино в Москве. В течение нескольких месяцев с ТЛЦ еженедельно отгружали по 4 - 5 грузовых поездов. А теперь, после запуска, центр может принимать до 200 тысяч контейнеров в год.

Московский регион сегодня не только огромнейший производственный и потребительский рынок, но и транзитный железнодорожный центр.

НОВЫЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

Андрей Воробьёв особо отметил, что терминально-логистический центр «Восточный» открывает дополнительные перспективы для межрегиональной, международной кооперации. Но это еще не все. На его базе будет построен новый индустриальный парк. По оценкам специалистов, за семь лет, с 2018-го по 2025-й, будущие резиденты ТЛЦ выплатят в бюджеты разного уровня до 12 млрд. рублей налогов! Плюс дадут тысячи рабочих мест. (См. «Конкретно».) У Московской области есть большой опыт создания подобных логистических индустриальных парков. Такой проект готовится к запуску в городском округе Домодедово («Южные врата»), другой уже работает в Дмитровском районе («Белый Раст»).

Развитие ТЛЦ будет разбито на несколько этапов. Второй (39 га и еще четыре фронта погрузки) завершат в следующем году. Третий и четвертый рассчитаны на 2019 - 2023 годы. Инвестор оценивает, что после выхода на полную мощность центр сможет разгружать до 600 тысяч TEU (двадцатифутовых контейнеров, которые являются расчетной единицей для измерения железнодорожных грузов).

- «Восточный» станет одной из ключевых точек международного проекта - по созданию евразийского транспортного коридора «Новый шелковый путь», - сказал губернатор Подмосковья.

КСТАТИ

Напомним, в мае прошлого года во время официального визита в Китай Владимир Путин говорил о необходимости создания большого евразийского партнерства, которое свяжет Азию, в частности КНР, и Европу. Концепция транспортной системы «Новый шелковый путь» как раз и предполагает транзит грузов из Поднебесной в Западную Европу и Африку. Для России «Восточный» станет одним из крупнейших терминалов, который будет принимать различные товары из Китая, Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапура и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.