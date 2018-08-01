2018-08-01T12:38:57+03:00
Общество

Задайте вопрос первому заместителю начальника московского метро

Обсудим с Романом Латыповым новшества в столичной подземке
Светлана ВОЛКОВА
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Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 2 августа, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет 1-й заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Маратович Латыпов.

В прямом эфире обсудим такие вопросы:

- как изменится работа метро после открытия нового участка Калининско-Солнцевской линии?

- как будет дальше развиваться Московское центральное кольцо?

- появятся ли новые способы оплаты проезда?

- как и где можно получить скидки и накопить бонусы по карте «Тройка»?

Вы можете задать свои вопросы Роману Латыпову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (‪8-800-200-97-02‬) и сайте ‪kp.ru‬, в комментариях к этой статье.

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