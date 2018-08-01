Задайте вопрос первому заместителю начальника московского метро

1 Авг. 11:56 2018-08-01T12:38:57+03:00

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обсудим с Романом Латыповым новшества в столичной подземке

Изменить размер текста: A A

В четверг, 2 августа, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет 1-й заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Маратович Латыпов.

В прямом эфире обсудим такие вопросы:

- как изменится работа метро после открытия нового участка Калининско-Солнцевской линии?

- как будет дальше развиваться Московское центральное кольцо?

- появятся ли новые способы оплаты проезда?

- как и где можно получить скидки и накопить бонусы по карте «Тройка»?

Вы можете задать свои вопросы Роману Латыпову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (‪8-800-200-97-02‬) и сайте ‪kp.ru‬, в комментариях к этой статье.