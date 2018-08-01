Задайте вопрос первому заместителю начальника московского метро
В четверг, 2 августа, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет 1-й заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Маратович Латыпов.
В прямом эфире обсудим такие вопросы:
- как изменится работа метро после открытия нового участка Калининско-Солнцевской линии?
- как будет дальше развиваться Московское центральное кольцо?
- появятся ли новые способы оплаты проезда?
- как и где можно получить скидки и накопить бонусы по карте «Тройка»?
Вы можете задать свои вопросы Роману Латыпову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.