В электричках начали действовать «собянинские льготы»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-01T13:33:51+03:00

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Информация об этом опубликована на персональном сайте Сергея Собянина https://www.sobyanin.ru/besplatnye-elektrichki.

Электрички стали бесплатными для 1,6 млн. москвичей. Это пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования - до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Чтобы оформить бесплатный билет, надо предъявить cоциальную карту москвича в пригородной кассе. Кассир запишет на карту информацию о праве на льготу, после чего билет можно будет получать не только в кассе, но и распечатывать в автомате.

Количество бесплатных поездок не ограничено. Бесплатный проезд возможен на обычных, скорых и экспресс-поездах пригородного сообщения между любыми станциями в Москве, Московской области, а также станциями в других областях, имеющими беспересадочное сообщение с Москвой или Московской областью. Например, можно бесплатно доехать до Рязани, Владимира, Тулы, Калуги, Твери, Гагарина, Александрова и многих других городов соседних регионов.

Как ранее отмечал Сергей Собянин, пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК.

ВАЖНО

Введение льготы потребовало огромной технической работы, которую в кратчайшие сроки провели РЖД и пригородные железнодорожные компании. Поэтому не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы. Если Вы имеете право на льготу, но не смогли оформить в кассе бесплатный билет, обращайтесь в контакт-центр «Московского транспорта»:

8 (495) 539-54-54;

с мобильного телефона — 3210.