В основе предвыборной программы Собянина - планы развития 146 районов Москвы

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-01T17:47:38+03:00

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СМИ сообщили, что в предвыборную программу Сергея Собянина войдут предложения жителей и планы развития всех 146 столичных районов. Предложения собирают на улицах волонтеры штаба Собянина, в штаб приходит много наказов москвичей. Да и сам мэр встречается с жителями.

- На основании того запроса, который я слышу от москвичей, и родилась идея создания программы под условным названием «Мой район». Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная. Обобщив огромный массив предложений мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий, - прокомментировал идею программы Сергей Собянин.

По его словам, идея комплексного развития районов близка к общим целям, поставленными в городе - обеспечить равные возможности для всех москвичей. Это и качественное школьное образование, и квалифицированная медицинская помощь, и доступность к общественному транспорту, и уровень благоустройства. По мнению мэра, в целом в городе с этим все хорошо. Но где-то не хватает поликлиники, где-то – детского сада, парка, культурной или спортивной организации.

- Проблему надо решать в привязке к конкретному району так, чтобы в каждом районе была своя комплексная программа. В том числе, важно развитие общественных пространств районов, благоустройство, - сказал Сергей Собянин, - «Мой район» требует детальной настройки, и очень важно, чтобы эта программа была не формальной и не на выборный период кампании и не утверждалась раз и навсегда, а была живой программой, куда можно постоянно догружать те запросы, которые возникают у жителей конкретного района.

Программа будет обновляться, а затем утверждаться на один год, что позволит подкрепить исполнение программы финансированием и организационными возможностями города.

По мнению Сергея Собянина, таким образом будет достигнуто более комплексное развитие Москвы: не только города в целом, но и конкретных районов, для конкретных жителей.