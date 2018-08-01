На всех мусорных полигонах Подмосковья проводят дегазацию

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-01T18:45:52+03:00

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На мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе, который был закрыт год назад, прошло выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами. Совещание провёл глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В обсуждении приняли участие зампредседателя Межведомственного экспертного совета врио руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, зампред Правительства Московской области Александр Чупраков, глава Балашихи Сергей Юров, представители компании-подрядчика, активисты, независимые эксперты.

Министр высоко оценил качество работ по рекультивации свалки. Он подчеркнул, что позитивный опыт Подмосковья в будущем без сомнений пригодится всем регионам страны.

- Шаги, которые делал губернатор Андрей Воробьёв - правильные, - заявил Дмитрий Кобылкин. - Здесь, на полигоне, в экстренном режиме применялись эффективные методы, которые работают по всему миру. Мы видим развитие и применение технологии использования газа, как полезного сырья для энергии, например, обеспечение светом близлежащих районов. Сейчас я точно могу сказать, что вся страна смотрит на то, как с этой проблемой справится Московская область. Справится Московская область - справится вся страна. Уверен, до конца 2019 года на Кучино будут установлены блоки, преобразующие газ в энергию.

Зампред Правительства Московской области Александр Чупраков, курирующий в регионе вопросы экологии, в свою очередь заметил, что подмосковные власти намерены сделать уже закрытые и ещё действующие свалки полностью безопасными для окружающей среды.

- Цель, которая перед нами стоит - создание комплексов по переработке отходов, которая подразумевает уменьшение захоронения отходов до 50%, - напомнил Александр Чупраков. - Мы уже приступили к созданию комплексов по переработке отходов, три из них откроем уже в сентябре. Из 39 полигонов, которые работали когда пришёл губернатор Андрей Воробьев, было закрыто 24, сейчас продолжают работать 15. Наша задача эти полигоны привести в такое состояние, при котором они перестают быть неудобными для жителей и перестают оказывать негативный экологический эффект.

Зампред отметил, что на четырёх полигонах (Кучино, Быково, Электросталь и Каширский) уже идёт рекультивация - работы будут завершены к концу нынешнего года. По ещё шести свалкам ведётся проектирование будущей рекультивации. В будущем году начнут готовить проекты по другим шести полигонам ТБО.

- На тех 15 полигонах, которые продолжают работать, мы уже проводим рекультивацию и дегазацию тех частей полигона, тех «карт», которые не эксплуатируются, - объяснил Александр Чупраков. - Прежде всего, это «Ядрово» (в Волоколамске, - Авт.). Там фиксируем, что жалоб жителей на запах свалочного газа уже нет.