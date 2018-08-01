Кот Бегемот нашёлся, но его обокрали

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-01T19:00:20+03:00

Кот Бегемот нашелся и уже постепенно приходит в себя после похищения. ФОТО Фейсбук Дома-музея Булгакова

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Известие о пропаже знаменитого кота Бегемота из Булгаковского дома взбудоражило общественность. Напомним, сегодня днём Музей Булгаковский Дом написал о похищении среди бела дня своего чёрного пушистого сотрудника. Знаменитого Бегемота, совершающего утренний обход музейного дворика унесла в сумке из-под продуктов неизвестная пожилая женщина.

За считанные часы информацию о пропаже кота перепостили сотни пользователей, а призывы о поиске животного прозвучали на радио и по телевидению. Больше всего сотрудники музея волновались, что похитительница не сможет обеспечить коту нормальной жизни. Животному уже 15 лет, и только на питание и лекарства ежемесячно уходит порядка 6 тысяч рублей.

К счастью, кота удалось отыскать.

- Полчаса назад нам позвонил молодой человек и сказал, что видел Беню у театра Моссовета, - рассказала «КП» замдиректора по информационным технологиям Ольга Сорокина.

Вместе с сотрудниками полиции работники музея поспешили туда и действительно нашли Бегемота.

Кот был зол, взлохмачен и шипел, как змея.

По словам очевидцев, кот пришел в театр Моссовета не сам. Его принесли из Елисеевского магазина, где, впрочем, Бегемот тоже оказался не по своему желанию.

Сотрудники музея уверены: похитительницу испугал общественный резонанс. Женщина выбросила Бегемота, предварительно обокрав его. Кот лишился своего ошейника с адресником в виде косточки.

- Мы очень благодарны неравнодушным людям, - отметила Сорокина. - Если бы не они, кот без ошейника мог бы потеряться.

Сейчас Бегемот вне опасности. Его накормили двойной порцией его любимого сухого корма. Животное привело себя в порядок и легло спать под фортепиано.

Уже завтра Беня получит обновку: музей заказал пушистому сотруднику ошейник с GPS- навигатором.

Что касается похитительницы, то полиция не оставила дело и ведёт поиски любительницы чужих котиков.