Почему убитый дочерьми Михаил Хачатурян носил рясу, если не был священником

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-08T16:29:37+03:00

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Михаила Хачатуряна, жестоко убитого тремя дочерьми за постоянные издевательства, его знакомые называют то ангелом во плоти, то чуть ли не дьяволом. Но в одной черте характера сходятся и противники покойного «авторитета», и его сторонники: Хачатурян был неистово религиозен. Несколько раз в год ездил в паломничество по святым местам Израиля, каждое воскресенье посещал церковь и молился там не менее двух часов, постоянно выкладывал фотографии в рясе. А племянник покойного Арсен и вовсе сообщил «Комсомолке», что любимый дядя когда-то был священнослужителем Армянской Апостольской Церкви. Чтобы проверить это, мы отправились в Церковь Святого Воскресения на Армянском кладбище столицы, где Михаил часто бывал при жизни.

САМАЯ БЛАГОЧЕСТИВАЯ СЕМЬЯ

При входе на территорию армянского кладбища с обеих сторон от главной тропинки посетителей встречают богато обставленные усыпальницы Рудольфа и Владимира Огановых, больше известных в определенных кругах как Рудик Бакинский и Вачикос Шестипалый. Это влиятельнейшие воры в законе из девяностых. Армянская община одинаково чтит память о своих криминальных авторитетах и высокопоставленных прокурорах — они соседствуют на лучших участках. Чуть подальше, но тоже на видных местах — девятый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, композитор Микаэл Таривердиев и неясным образом оказавшийся здесь русский писатель Андрей Платонов. По плотности захоронения знаменитостей самое маленькое кладбище Москвы ничуть не уступает находящемуся через дорогу Ваганьковскому.

Могила вора в законе Рудика Бакинского на кладбище около армянской Церкви Святого ВоскресеньяФото: Алексей ИВАНОВ

В будний день в небольшой, но аккуратной и уютно расположившейся в тени кленов армянской церкви почти нет прихожан. Только на лавочке отдыхают администратор Артур и свечница Ася.

Могила вора в законе ВачикосаФото: Алексей ИВАНОВ

— Мишу Хачатуряна? Конечно, помним, — в унисон кивают они.

Артур и Ася – местные старожилы, но о том, чтобы Хачатурян когда-то сам проводил церковные обряды, они никогда не слышали.

— А ведь был когда-то случай, когда Архиепископ выбрал его крестным отцом на Рождество, — вдруг припоминает Ася.

Этой традиции много лет. В главный христианский праздник владыка поручает представителю самой верующей и благочестивой семьи почетную миссию окунать в купель младенцев. Когда-то около двадцати лет назад этой чести удостоился и Михаил Хачатурян.

— Был он простым мирянином, но истинным верующим, — рассказывают мои собеседники. — Всегда привозил нам из своих поездок в Иерусалим свечи и ладан. Детей своих приводил и жену-молдаванку, но это было уже давно. В последнее время обычно один приходил.

Вспыльчивый характер Михаила Хачатуряна проявлялся и в церкви.

Армянская Церковь Святого Воскресенья, куда много лет ходил Михаил ХачатурянФото: Алексей ИВАНОВ

— Нервы у него были. И больное сердце, — вздыхает Ася. — Очень не любил, когда кто-то громко разговаривал во время его молитвы. Такого человека мог и обругать.

— Но тех, кто к нему обращался уважительно, он всегда поддерживал, — продолжает Артур. — Бедным помогал. Кому надо было, доставал из кармана и отдавал 3-5 тысяч рублей, просто так, без отдачи. Два раза в год просил священников освятить его квартиру. Да вы поговорите с отцом Акопом, он его лучше всех знал.

«ДОЧКИ У НЕГО ИСПОРЧЕННЫЕ»

Иерей Акоп Сароян служит в «новой» армянской церкви — кафедральном соборе на Олимпийском проспекте.

— Михаила последний раз я видел совсем недавно, этим летом, на богослужении. Жаль, пообщаться тогда не успели. Но с виду он выглядел довольным жизнью, — рассказывает отец Акоп.

Священник отказывается верить всему, что теперь рассказывают о его покойном приятеле жена и дочки - будто он был бытовой садист, домогался и избивал девочек:

— Да хороший он был отец, хоть и строгий. А вот дочки его испорченные. В интернете есть даже фотографии, где они целуются с другими девочками. Конечно, он пытался их наставить на путь истинный. Но никогда не жаловался, решал все проблемы сам.

Вспыльчивый характер Михаила Хачатуряна проявлялся и в церквиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

СЕКРЕТ РЯСЫ

И все же, если Михаил Хачатурян был простым прихожанином, то откуда на его страничке в соцсетях столько фотографий в церковном облачении? Ответить на эти вопросы «Комсомолке» помог настоятель монастыря святых Архангелов в Иерусалиме Гевонд Вардапет.

— Некоторые из этих фото сделаны во время празднования армянского Рождества в Иерусалиме, которое отмечается в ночь с 18-е на 19-е января. Паломникам оказывается честь носить черную рясу, а во время службы — праздничный стихарь. А на других снимках Михаил тоже носит стихарь, но уже по другому поводу — здесь он выступает крестным во время крестин. Поэтому в маскараде Михаила обвинить точно нельзя: никаких церковных канонов он не нарушил.

И все же, если Михаил Хачатурян был простым прихожанином, то откуда на его страничке в соцсетях столько фотографий в церковном облачении?Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

БЫЛ СЛУЧАЙ

Авраам Руссо поссорился с Хачатуряном в церкви

В социальных сетях Михаил Хачатурян часто публиковал фотографии со знаменитостями. Был среди них и популярный певец Авраам Руссо (тоже армянин по происхождению, настоящее имя Абрахам Ипджян). «Комсомолка» дозвонилась звезде и попросила вспомнить обстоятельства его знакомства с Хачатуряном.

— Общался я с ним два раза в жизни. Год назад в армянской церкви в Москве и совсем недавно, в июле, в Вифлееме, — не стал скрывать Авраам. — Честно говоря, он производил странное впечатление. Когда мы первый раз общались, у нас даже был небольшой конфликт. Он обиделся, что я не вспомнил, как мы с ним фотографировались после концерта. Я пытался объяснить, что снимок на память просят тысячи людей, но он только повышал голос. Мне даже пришлось уйти тогда из церкви. Второй раз уже прошло все более мирно. Наш общий знакомый священник попросил меня поужинать вместе с ним. Хачатурян иногда мне слал СМС-ки, иногда поздравительные, иногда не совсем адекватного содержания. Извините, но уточнять не буду – это некрасиво. О его связях в криминальных кругах я ничего не знал, но в армянских церквях его знают абсолютно все: что в Москве, что в Иерусалиме.

Фотографию с певцом Авраамом Руссо Михаил Хачатурян выложил за считанные недели до гибелиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В ЕГО ЖИЗНИ НЕ БЫЛО ЖЕНЩИН»

— Я точно знаю, что он никогда в жизни не изменял своей жене, а когда она ушла, так и не сошелся больше ни с одной женщиной, - рассказал нам племянник убитого Арсен. - Всю свою страсть отдавал церкви. Разве такой человек мог трогать своих дочерей? Да ничего этого не было. Ни одного синяка у них не было, ни одной жалобы нам, родственникам, никогда. Уж старшие бы нашли способ повлиять на него, если бы это было правдой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ ДОМОГАЛСЯ ПОДРУГИ ДОЧЕК?

Арестованные сестры Хачатурян не раз заявляли, что подвергались сексуальному насилию со стороны родителя. Доказательств у девушек нет, но теперь появился еще один аргумент в пользу версии об отклонениях мужчины. В студии ток-шоу «На самом деле» 17-летняя подруга сестер, надев маску, призналась, что Михаил пытался заманить ее к себе.

- Я была у них в доме однажды, с отцом практически не сталкивалась, он мне казался нормальным, - рассказала девушка. – Но через несколько дней мне написала младшая дочка Мария, что сейчас с ее телефона будет слать сообщения отец. И действительно, пришло СМС якобы от Маши, в котором она звала меня в гости. Вроде как отца нет дома. Время было позднее, около 23.00. Я, разумеется, отказалась. А на следующий день узнала, что он избил девчонок за то, что они не могут повлиять на подругу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Адвокаты сестер Хачатурян подали апелляцию на решение об их аресте

Защита Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян будет обжаловать арест девушек. Напомним, 27 июля сестры убили собственного отца. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резанными ранами и переломами черепа полицейские обнаружили в квартире в столичном районе Алтуфьево. Знакомые семьи рассказывают, что покойный никогда официально не работал, тесно общался с криминальным миром, а домашним устраивал бытовой ад - угрожал оружием за малейшую провинность, бил, детям не позволял ходить в школу, пока не сойдут синяки, запрещал даже по телефону разговаривать... (подробности)

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Все новые подробности всплывают у этой жуткой истории. Напомним, 27 июля 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян убили своего отца. Все произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе, где жила семья. Михаил Хачатурян скончался на лестничной площадке, после чего сестры сами вызвали полицию и во всем сознались (подробности)

КСТАТИ

«Не сидел, но стал смотрящим»: ответы на наивные вопросы про криминальное прошлое Михаила Хачатуряна

Знакомые называют Михаила Хачатуряна «смотрящим от воров». «Его «Лексус» с пятью семерками на номере всегда был припаркован на Алтуфьевском шоссе. В этом автомобиле Хачатурян и проводил свой рабочий день, если так можно назвать. К нему постоянно подходили люди...» - рассказал «КП» один из знающих. По словам нашего собеседника, убитый решал «здесь различные вопросы». Официально нигде не работал. Кроме того, он часто ездил по зонам, привозил «взгрев» для заключенных - сигареты, продукты, деньги. При этом известно, что с точки зрения закона Михаил Хачатурян был кристально чист: никогда не сидел, в уголовных делах не фигурировал. (подробности)