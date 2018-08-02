2018-08-02T01:08:19+03:00
Общество

Погода на август 2018 года в Москве: Синоптики обещают "розовое" тепло

Средняя температура воздуха будет чуть выше климатических норм. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на август 2018 года в Москве
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В целом же август 2018 года в Москве будет ...розовым!В целом же август 2018 года в Москве будет ...розовым!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Тридцатиградусная жара и солнце - с такой по-настоящему летней погоды начался август 2018 года в Москве. И первые пять дней месяца будут такими же, судя по прогнозу Гидрометцентра России.

В четверг и пятницу, 2 и 3 августа, солнечно и сухо, днём +25...+30 градусов.

В субботу, 4 августа, лишь на градус прохладнее, +24...+29. В н5екоторых районах Подмосковья могут пройти небольшие дожди.

В воскресенье, 5 августа, короткие дожди пройдут уже повсеместно. Днём +22...+27.

Следующая неделя начнётся с постепенного понижения температуры - до +20...+25 градусов. Облаков на небе станет больше, будут идти кратковременные дожди.

В целом же август 2018 года в Москве будет ...розовым! Это не кто-нибудь, а директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв пообещал. Что это значит?

- На климатических картах положительная аномалия температуры отмечается цветом - от розового до красного, в зависимости от величины аномалии, - объяснил метеоролог.

Красный цвет разной насыщенности - это если жарища (ну или оттепель, если речь про зиму) сильно зашкаливает за климатические нормы. Разные оттенки розового означают, что погода чуть теплее, чем "положено".

Вот таким и будет август 2018 года в Москве. Розовым - чуть теплее климатической нормы. А по ним средняя температура днем +21...+22 градуса, ночью +12.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В подмосковном ДТП погибли два человека, еще двое ранены
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей приглашают на занятия в школы профилактики инфарктов и инсультов
На Большой кольцевой линии метро построят три транспортных узла
В парке Горького откроют исторический вход
В Москве открылся интерактивный лекторий о психическом здоровье
Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции
Новые поликлиники появятся до конца года в пяти московских округах
В центре Москвы археологи нашли руины снесенного в начале XX века храма
На стройках Москвы практику прошли более тысячи студентов за полгода
Льготный проезд на пригородных поездах вступил в силу для московских пенсионеров
На Ленинградском проспекте откроют детско-взрослую поликлинику
Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»