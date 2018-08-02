Погода на август 2018 года в Москве: Синоптики обещают "розовое" тепло

2 Авг. 01:00 2018-08-02T01:08:19+03:00

В целом же август 2018 года в Москве будет ...розовым! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя температура воздуха будет чуть выше климатических норм. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на август 2018 года в Москве

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Тридцатиградусная жара и солнце - с такой по-настоящему летней погоды начался август 2018 года в Москве. И первые пять дней месяца будут такими же, судя по прогнозу Гидрометцентра России.

В четверг и пятницу, 2 и 3 августа, солнечно и сухо, днём +25...+30 градусов.

В субботу, 4 августа, лишь на градус прохладнее, +24...+29. В н5екоторых районах Подмосковья могут пройти небольшие дожди.

В воскресенье, 5 августа, короткие дожди пройдут уже повсеместно. Днём +22...+27.

Следующая неделя начнётся с постепенного понижения температуры - до +20...+25 градусов. Облаков на небе станет больше, будут идти кратковременные дожди.

В целом же август 2018 года в Москве будет ...розовым! Это не кто-нибудь, а директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв пообещал. Что это значит?

- На климатических картах положительная аномалия температуры отмечается цветом - от розового до красного, в зависимости от величины аномалии, - объяснил метеоролог.

Красный цвет разной насыщенности - это если жарища (ну или оттепель, если речь про зиму) сильно зашкаливает за климатические нормы. Разные оттенки розового означают, что погода чуть теплее, чем "положено".

Вот таким и будет август 2018 года в Москве. Розовым - чуть теплее климатической нормы. А по ним средняя температура днем +21...+22 градуса, ночью +12.