2018-08-02T12:40:10+03:00
Общество

В Москве открыли новую платформу "Окружная"

Теперь пересадка на одноименную станцию МЦК всего в 50 метрах
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин на открытии платформы "Окружная".Сергей Собянин на открытии платформы "Окружная".Фото: Алиса ТИТКО
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Пересесть быстро и с комфортом с пригородной электрички в метро или на поезда Московского центрального кольца (МЦК) стало реальностью на Савеловском направлении Московской железной дороги. Здесь 2 августа открыли новую жд-платформу "Окружная". Также завершена первая стадия формирования транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная". Он связал остановочный пункт "Окружная" железной дороги с одноименной станцией метро Люблинско-Дмитровской линии и платформой МЦК через крытый пешеходный переход. Для этого через пути МЦК понадобилось возвести эстакады. Пересадка будет выполнятся по принципу "сухие ноги" - пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы перейти из одного транспорта в другой.

- В Москве активно строятся новые станции метро, реконструируются радиальные направления железной дороги и превращаются в Московские центральные диаметры (МЦД). Но мало строить линейные объекты, важно, чтобы они были полностью интегрированы друг с другом. Сегодня, чтобы перейти даже с этой станции (прим.авт. - "Окружная") на МЦК нужно пройти порядка 250 метров, а если непогода, то уже некомфортно. Сейчас построили новый пересадочный узел, по которому расстояние уменьшилось почти в пять раз, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Завершена первая стадия формирования транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная". Фото: Алиса ТИТКО

Завершена первая стадия формирования транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная".Фото: Алиса ТИТКО

На второй стадии будет построен северный выход метро "Окружная". И таким образом, в этом месте будет три вида транспорта: МЦК, МЦД по Савеловскому направлению железной дороги и метро.

- Таких транспортно-пересадочных узлов, связанных с пересадкой с радиальных направлений на МЦК строится еще шесть, - отметил мэр Москвы. - Они будут построены до конца следующего года. Таким образом, МЦК будет работать полноценно с учетом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги.

КСТАТИ

Рассматривается возможность связки ТПУ с Северо-Восточной хордой и улично-дорожной сетью. Количество автомобилей увеличится и поток пассажиров будет расти. Однако должна снизиться нагрузка на станции метро "Тимирязевская" и "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

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