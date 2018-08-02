Похитительница кота Бегемота предприняла вторую попытку кражи животного

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-02T15:07:58+03:00

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История с похищением кота Бегемота не закончилась. Сегодня утром в Булгаковский дом заявилась полная немолодая блондинка с кошачьей переноской вместо дамской сумочки. Женщина с порога принялась обвинять сотрудников Булгаковского дома в двух грехах сразу.

Напомним, день назад все СМИ и соцсети облетело известие о краже знаменитого кота Бегемота. Сотрудника булгаковского дома засунула в сумку дама средних лет, но кражу увидели сотрудники близлежащих офисов. Спустя восемь часов кот был найден в театре Моссовета, но уже без ошейника с адресом. Музейщики выразили уверенность, что женщину-похитительницу испугал резонанс дела и она решила отступиться (напомним, в нашей стране воровство животных приравнено к воровству имущества).

Сегодня днем женщина-кошкокрад (в которой сотрудники музея с удивлением узнали постоянную посетительницу) заявилась в Булгаковский дом с собственной персоной и устроила дикий крик.

— Дама кричала, что мы плохо обращаемся с Бегемотом. Якобы он весь в колтунах, любая дворовая кошка выглядит лучше и якобы она забрала его специально, чтобы заявить в полицию о жестоком обращении с животным, — рассказала "КП" заместитель директора по информационным связям "Булгаковского дома" Ольга Солдатова.

Поведение женщины успели заснять на камеру представители одного из московских телеканалов. Судя по видео, помощь специалиста по душевным расстройствам в конкретном случае не была бы излишней.

Сотрудники музея попытались вежливо изгнать сатану, но тут-то выяснилось, что пухлая блондинка пришла не просто поорать. женщина вернулась за КОТОМ, для которого она приготовила переноску взамен неудобной сумочки, в которую она запихала Бегемота вчера.

– К счастью, после перенесенного вчера инцидента, мы спрятали Бегемота в тайной комнате, где он лечится, спит и рычит на всех, – рассказала Ольга Солдатова.

Сотрудники Булгаковского дома собрали экстренное совещание, на котором решают вопрос, как обезопасить бегемота от дальнейших покушений.

КСТАТИ

Для желающих погрузиться в кошачью тему - очень рекомендуем книгу Григория Служителя "Дни Савелия", вышедшую на днях в издательстве Елены Шубиной. Главный герой книги - философ и юморист кот Савелий, получивший имя в честь трехпроцентного творога Саввушка. Большая часть событий книги отражает реальность Москвы. Савелий становится жертвой похищения и избиения сумасшедшим горожанином. Кот переживает невзгоды стоически. "Бывает и хуже. Бывает намного хуже", - повторяет он про себя девиз, услышанный в детстве от тети Мадлен.

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