Поверка и замена водосчетчиков в Москве: Как обезопасить себя от мошенников, где узнать о сроках поверки

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-02T15:28:24+03:00

В центрах госуслуг Москвы объяснили, как не попасться на удочку аферистов при поверке и замене счетчиков

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Столичные центры госуслуг «Мои документы» выпустили инструкцию, в которой напомнили москвичам правила поверки и замены водосчетчиков.

«В последнее время участились случаи мошеннических действий, связанных с заменой счетчиков учета воды, - говорится в документе МФЦ. - Звонки доверчивым москвичам совершают представители фирм, абсолютно не связанных с центрами госуслуг «Мои документы» и управляющими компаниями, либо фирм-конкурентов, желающих переманить клиентов. Иногда они могут представляться кем угодно, а на деле являться мошенниками (полный текст документа - на сайте МФЦ Москвы).

В центрах госуслуг столицы предупреждают горожан о том, что телефонные звонки о поверке обычно начинаются задолго до реального срока самой поверки. «Мошенники представляются сотрудниками центров госуслуг и утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги (за проверку водосчетчика. - Прим. авт.) жители смогут в районном центре. Недоброжелатели могут даже указать номер окна или фамилию сотрудника центра. «Мои документы» еще раз напоминают жителям: вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции центров госуслуг «Мои документы», - объясняют в МФЦ.

При этом сотрудники МФЦ перечислили некоторые уловки мошенников. К примеру, обычно звонящие разговаривают агрессивно и пугают отключением воды тех, кто отказывается от поверки счетчиков. Или утверждают, что обязательная поверка счетчиков отменена, и теперь они меняют старые действующие счетчики на чудо-приборы со сроком службы до 10 лет без поверок.

Чтобы обезопасить себя от аферистов, нужно:

1. Узнать срок поверки своих водосчетчиков любым удобным способом:

- в верхней части платежки за квартиру - в табличке для передачи показаний водосчетчика;

- в техническом паспорте водосчетчика. Как правило, дату поверки назначает завод-изготовитель и указывает в документах на прибор учета;

- при личном посещении центра госуслуг «Мои документы»;

- в своем «Личном кабинете» в разделе госуслуг на сайте мэра Москвы (mos.ru).

2. Если срок поверки еще не подошел, то проверять и менять счетчик не надо. Если по телефону или в бумажных уведомлениях вас уверяют в обратном, то, скорее всего, это мошенники.

Если срок поверки наступил, тогда вы вправе сами или с помощью своей управляющей компании выбрать аккредитованную фирму для поверки или замены водосчетчика. При этом, чтобы не нарваться на халтурщиков, можно проверить фирму на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы РФ (fas.gov.ru) в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков». Там же можно проверить и компанию, представители которой звонят вам или кидают бумажные уведомления в почтовый ящик с требованием поменять или поверить счетчик.

ВАЖНО!

«Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то обратитесь в правоохранительные органы по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рекомендуют в МФЦ Москвы. - К сожалению, в этой ситуации центры госуслуг ничем не могут помочь жителям, поэтому передавать информацию о мошенниках нужно в правоохранительные органы. Замена счетчиков раньше срока не противоречит действующему законодательству. Однако при замене прибора учета до окончания срока поверки вернуть все обратно нельзя».