Москвичи обеспокоены массовой гибелью уток в Лефортово и Свиблово

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-02T17:31:30+03:00

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Гниющие трупы уток и рыб, невыносимая вонь — вот такую картину в Яузе уже две недели наблюдают жители районов Лефортово и Свиблово. Трубить о проблеме пытаются с помощью писем в городские структуры и в Фейсбук.

- На прудах у забора Яузы в последний месяц можно было часто наблюдать погибшую рыбу и резкие запахи. На прудах ни одной живой утки! Я такого не помню, чтобы наши пруды и без уток, - написала в соцсетях местная жительница Ольга Березина.

Забор воды для исследования. ФОТО facebook.com/activist.msk/

Замечать мертвых уток стали 15 июля. Жители подозревают, что неладное связано с реконструкцией прудов и парковых территорий, которая проходит в настоящее время — грешат на рабочих, которые могли выбросить в воду лакокрасочные отходы или еще какие-то химикаты. На днях мертвых уток убрали, но только причину их гибели до сих пор не выяснили.

- Вечером большую часть мертвых уток убрали силами местного «Жилищника». Лодку предоставил «Мосводосток». В общей сложности птиц умерло более 25. Точно подсчитать невозможно, так как на момент уборки часть трупов были в разложившемся состоянии. Возможно, это еще не конец истории, потому что вчера у этого водоема были замечены вялые и, вероятно, больные птицы. При этом рядом, в основном русле Яузы, где проточная вода, птицы чувствуют себя прекрасно, мертвых птиц не замечено, - написала в соцсетях Елена Галянина.

Сотрудники «Мосводостока» уже взяли пробы воды. По предварительной информации, содержание кислорода в норме.

- Для тщательного анализа понадобится несколько дней, - прокомментировали «Комсомольской правде» в «Мосводоcтоке».

Местные жители кивают на работников, проводивших обновление парков. Возможно, они вылили в воду опасные химикаты. ФОТО facebook.com/activist.msk/

О причинах гибели птиц пока затрудняются ответить и в Департаменте природопользования Москвы. Местные жители в это время выдвигают свои версии: неизвестные химикаты, застой воды, перекорм хлебом. А вот экологи винят урбанистическое благоустройство и напоминают, что в жару птицы гибнут уже не первое лето.

Мертвых уток убрали, но только причину их гибели до сих пор не выяснили. ФОТО facebook.com/activist.msk/

- Вероятной причиной гибели птиц мог стать перегрев воды. Сейчас очень жарко, а много прудов в столице, где берега обложены бетоном. Во время жары каменные берега нагреваются, а вечером отдают свое тепло воде. Таким образом, вода не остывает и имеет плюс пять-семь дополнительных градусов. А это уже благоприятные условия для размножения инфекций, водорослей, которые могли поесть утки и отравиться, - рассказывает ответственный редактор Красной книги Москвы кандидат биологических наук Борис Самойлов. - Возле прудов не хватает естественной растительности, тех же камышей. У нас это все убирают — лишь бы было красиво. Только один парк, где могут жить птицы и нормальные условия для растений, это «Зарядье». Там даже краснокнижные растут. Это хороший пример, как нужно создавать городские парки.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

- Инспекторами экологического контроля Департамента природопользования 24 июля были отобраны пробы воды для проведения анализов. Поскольку планируется сделать более детальный анализ, в том числе на токсические вещества и бактерии, то результаты должны быть готовы в течение 10 рабочих дней. Также для более детального изучения необходимо, чтобы специалисты Комитета по ветеринарии дали свое заключение - на предмет возможных заболеваний у птиц. Кроме того, специалисты-орнитологи обращают внимание на то, что жители часто кормят уток хлебом, а это вредно для птиц, необходимо кормить специальным кормом".