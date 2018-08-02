Суд арестовал на два месяца сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-02T22:10:18+03:00

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Сегодня Останкинский суд Москвы заключил под арест Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян, которые 27 июля до смерти забили своего отца Михаила ножом и молотком. Все произошло в доме на Алтуфьевском шоссе, где жила семья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

Кроме того, на заседании вскрылась ещё одна деталь: оказалось, 20-летний Арсен, которые раздаёт интервью СМИ, представляясь сыном погибшего и родным братом девушек, не тот, за кого себя выдаёт. Парень приходился убитому племянником - это сын родной сестры Михаила, которая воспитывала его без отца.

- Сначала он был с девочками как друг и брат. Вместе они дурачились и веселились, - рассказала знакомая мамы арестанток. - Но потом Михаил приказал ему присматривать за ними. Арсен следил, куда они пошли, когда пришли. Кому звонили...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662577" frameborder="0"></iframe> «Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

Михаил воспитывал племянника как сына. И даже имя ему выбрал сам. Раньше Арсена звали Хачик, его имя переводится как «крест». А Михаил Хачатурян считал себя глубоко верующим человеком. И когда в 18 лет парень сменил имя на Арсен, от дяди ему крепко досталось.

На суд по мере пресечения своих двоюродных сестер парень тоже пришел. Известно, что его позиция по отношению к девушкам крайне негативная. Тем временем, мама Кристины, Марии и Ангелины наняла им адвоката, хотя следствие по каким-то причинам выступало против сторонних защитников. Планировалось, что представлять интересы задержанных будет назначенный судом юрист.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми, снабжал армянскую диаспору в тюрьмах

- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)

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