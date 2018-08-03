Наше Подмосковье: Андрей Воробьев встретился в Звездном городке с членами экипажа МЧС
В торжественном мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вместе с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и начальником Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.
В экипаж вместе с россиянином Антоном Шкаплеровым (на фото он пожимает руку губернатору) вошли американец Скотт Тингл и Норишиге Канаи из Японии. На МКС космонавты провели серию научных опытов в областях медицины, космической биологии, биотехнологии.
- Московская область и космос тесно связаны, очень многие наши инженеры, конструкторы посвятили всю свою жизнь космосу, - напомнил Андрей Воробьёв. - 17 предприятий космической промышленности расположены в Подмосковье. Очень приятно, что «Роскосмос» сегодня имеет амбициозные планы, которые поддерживаются нашим президентом. Я не сомневаюсь, что подмосковные предприятия будут продолжать вкладывать свою лепту.