Наше Подмосковье: Андрей Воробьев встретился в Звездном городке с членами экипажа МЧС

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-02T23:21:55+03:00

В Звездном городке вчера встречали экипаж 54/55 длительной экспедиции, который вернулся после 168-дневной работы на Международной космической станции

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В торжественном мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вместе с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и начальником Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.

В экипаж вместе с россиянином Антоном Шкаплеровым (на фото он пожимает руку губернатору) вошли американец Скотт Тингл и Норишиге Канаи из Японии. На МКС космонавты провели серию научных опытов в областях медицины, космической биологии, биотехнологии.

- Московская область и космос тесно связаны, очень многие наши инженеры, конструкторы посвятили всю свою жизнь космосу, - напомнил Андрей Воробьёв. - 17 предприятий космической промышленности расположены в Подмосковье. Очень приятно, что «Роскосмос» сегодня имеет амбициозные планы, которые поддерживаются нашим президентом. Я не сомневаюсь, что подмосковные предприятия будут продолжать вкладывать свою лепту.