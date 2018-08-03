Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому москвичу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-02T23:29:11+03:00

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Москва готовится к выборам мэра. Напомним, горожане придут на избирательные участки в Единый день голосования - 9 сентября. Мы поговорили с доверенным лицом одного из кандидатов на высокий пост. На вопросы «КП» ответил Александр Румянцев, генеральный директор национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева и по совместительству доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЕЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ

- Александр Григорьевич, вы стали доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Почему решили войти в предвыборный штаб?

- Я работаю в системе здравоохранения Москвы. В течение 25 лет возглавлял кафедру поликлинической педиатрии и готовил кадры для первичного звена здравоохранения. Моими точками опоры были лечебные учреждения Юго-Западного и Западного округов Москвы. В течение 15 лет я был главным педиатром Москвы. Я считаю, что некоторые преобразования, начатые мэром Собяниным, носят революционный характер. Прежде всего ориентация на цифровую медицину. Далее - единая информационная система (ЕМИАС), которая работает по принципу «одного окна». Каждый человек должен иметь прямой доступ к медицинским услугам благодаря цифровой медицине. Это позволит стандартизовать работу поликлиник, как детских, так и взрослых.

Еще одно важное направление - онкологическая помощь. За время работы Сергея Собянина этот вид медицинской помощи резко изменился с точки зрения доступа для москвичей. Диагностика и лечение вышли за пределы онкодиспансеров и стали доступны в крупнейших больницах Москвы. Это 62-я больница, Боткинская больница, 52-я, 40-я, 57-я больницы. Во всех созданы крупные онкологические отделения. Москва стала районированной. Кроме центрального онкодиспансера, появилось еще примерно семь крупнейших онкологических объединений.

- Какие задачи вы как доверенное лицо Сергея Собянина готовы решать?

- Я хочу обеспечить явку. Каждый из медиков связан с тысячами жителей. Врач, медперсонал являются лучшими проводниками для работы с населением. Мой посыл - через медиков передать горожанам заинтересованность нашего профессионального сообщества в том, чтобы на новый срок был избран Сергей Семенович. У него есть четкая, ясная, конкретная программа развития здравоохранения. Все это с учетом задач, которые поставил президент Владимир Путин, определив целый ряд направлений в области здоровья. Это улучшение обслуживания детей за счет реорганизации, строительства и оборудования поликлиник, повышение уровня контроля здоровья взрослых и детей, программы проекта для людей старшего поколения «Московское долголетие».

- А вы давно лично знакомы с кандидатом в мэры Сергеем Собяниным? Насколько, на ваш взгляд, он погружен в вопросы здравоохранения?

- С Собяниным я был знаком еще до того, как он стал мэром столицы. В вопросы здравоохранения он погружен полностью. Собянин абсолютно четко поставил задачи по цифровизации здравоохранения. Это сделает медицинские услуги доступными для всех жителей. Вдобавок позволит проконтролировать качество работы медиков.

- Какие качества для руководителя, а именно мэра города, вы считаете самыми значимыми? Обладает ли ими Сергей Собянин? По вашему опыту общения с ним, насколько для него значимо мнение профессионального сообщества, в частности, врачей?

- Посмотрите, как он работает! В Москве формально 12 миллионов населения, на самом деле все 20 миллионов. У человека каждый день напряженный труд. И он эффективен. Для моего кандидата очень значимо мнение профессионального сообщества, в частности, врачей. Медики видят, как по некоторым направлениям здравоохранения проведены революционные изменения. Для того, чтобы реализовать любую программу, кроме денег, должны быть мозги. И жесткое руководство по контролю этой деятельности. Собянин обладает всеми этими качествами.

ЧЕКАП СТАНУТ ДЕЛАТЬ В ЛЮБОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

- За последние годы в столице для пациентов создан удобный сервис ЕМИАС. Как с ним будет связана новая услуга для москвичей - чекап? Что это такое?

- Раньше работающие жители постоянно проходили диспансеризацию. Сейчас поставлена задача - создать равноценный доступ к услугам здравоохранения для работающих и неработающих. Единая информационная система (ЕМИАС) поможет это сделать. Медики должны разработать программу чекап. Это будет бесплатное комплексное обследование, при котором в зависимости от возраста, пола, других характеристик можно получить конкретную услугу, самостоятельно выбрать себе обследования. Программа для каждого жителя должна быть разработана и доступна в любой поликлинике Москвы. Кстати, в коммерческих клиниках чекап сегодня стоит от 35 тысяч рублей и выше.

- Могли бы вы назвать основные анализы и обследования, которые будут включены в такую диспансеризацию?

- Их укажут в Единой информационной системе. К примеру, онкотесты, лучевая диагностика. Врачам больше не нужно будет гоняться за больными и здоровыми и уговаривать их заниматься здоровьем. Теперь раз в год по ОМС каждый москвич сможет пройти комплексное обследование. Система уже готовится, в частности, в нее внесены лучевые диагностики, онкомаркеры.

Диагностика и лечение вышли за пределы онкодиспансеров и стали доступны в крупнейших больницах Москвы.Фото: Мария ЛЕНЦ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ

- Где москвичи узнают о диспансеризации?

- Чаще - во время личного обращения в свою поликлинику или через интернет. По старой системе пациент должен сначала прийти к терапевту, составить план диспансеризации. Потом врач должен по этому плану направить пациента к остальным специалистам. Сегодня это делается вручную, и на любом этапе возможны сбои. Давайте сделаем эту систему прозрачной. Все поликлиники обяжем работать по единым стандартам.

При этом чекап с помощью единой электронной системы будет проводиться быстрее. Пациент в системе укажет свои данные, а на их основе система составит список обследований, который входят в чекап конкретно этого человека. Эта услуга находится под контролем. Заранее известно, как она будет профинансирована. В итоге пациент должен получить на руки медицинское заключение о своем здоровье. Если у него обнаружат болезнь, тогда ему положены стационарное лечение, диспансеризация и реабилитация.

- Какие проблемы со здоровьем чаще всего выявляют во время диспансеризации?

- На первом месте - сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, ишемическая болезнь сердца в основном у жителей старше 50 лет. На втором месте - ранняя диагностика онкологических заболеваний. Для быстрого и эффективного выявления заболеваний нужно построить технологию. Сергей Собянин как раз и предлагает технологическое решение вопросов, связанных с контролем здоровья горожан.

- В сравнении с прошлыми годами сейчас больше жителей стали приходить на диспансеризацию?

- Конечно, потому что доступность медицинских услуг в Москве выросла. Но она станет еще больше, когда каждый человек будет нести ответственность за свое здоровье.