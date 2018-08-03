Бесплатные консультации врачей в поликлиниках и больницах Москвы в 2018 году: кто имеет право, куда обращаться

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-03T11:27:24+03:00

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Недавно в районной поликлинике мне провели онкоскрининг по акции. Но хотелось бы проверить свое здоровье и у других специалистов. Слышала, что к некоторым врачам в поликлинике можно попасть на консультацию без записи в определенные дни. Куда обращаться, чтобы получить такую помощь?

Юлия Николаева. Восточный округ.

Бесплатные консультации врачей в поликлиниках и больницах Москвы в 2018 году проводятся каждый месяц по специальному графику (см. ниже). Как рассказали в столичном департаменте здравоохранения, каждый месяц в поликлиниках, больницах, роддомах и научных центрах Москвы проходят «Дни открытых дверей» и занятия в «Школах здоровья». Желающие могут бесплатно проконсультироваться у нужного врача, послушать лекцию специалиста, научиться ухаживать за тяжелобольными, сдать анализы, быстро пройти при необходимости обследование и получить рекомендации специалиста. На прием можно прийти в любую удобную поликлинику или больницу, в которой проходят такие акции. С собой нужно захватить паспорт и полис ОМС. В некоторых случаях требуют заранее записаться через интернет или по телефону.

Публикуем график основных бесплатных консультаций врачей в поликлиниках и больницах Москвы в 2018 году на ближайшие недели. Подробное расписание и предварительная запись - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе проекта «Входите, открыто!» (navigator.mosgorzdrav.ru/events/open-days.php?date=2018-08-08).

НА ЗАМЕТКУ

1. Научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (ул. 2-я Вольская, д. 19, стр. 2, 3-й этаж, конференц-зал)

8 августа, 14.00 - 16.00 - занятия в школе для пациентов с костно-суставными болезнями (остеоартроз, подагра, ревматоидный артрит, остеопороз). Специалисты центра расскажут о развитии болезни, здоровом питании, лечебной физкультуре, способах облегчения боли в домашних условиях. Желающим помогут подобрать дополнительную опору и ортопедические приспособления. Пациенты после занятия смогут задать врачам интересующие вопросы.

2. Больница № 15 имени Филатова (ул. Вешняковская, д. 23, корп. 9, консультационно-диагностический центр (КДЦ), холл на 1-м этаже

8 августа, 8.00 - 14.00 - День открытых дверей к Международному дню офтальмологии. Консультации могут получить жители Восточного округа Москвы старше 18 лет. Желающие смогут пройти обследование у офтальмологов. Предварительная запись - (495) 375-37-71, (495) 375-37-11, (495) 375-20-60. С собой нужно принести полис ОМС и паспорт.

3. Больница имени Иноземцева (ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 10, 5-й этаж, каб. 23, вход со стороны научно-исследовательского центра)

8 августа, 15.00 - 16.30 - школа по уходу за тяжелобольными людьми. Медсестры расскажут и покажут, как правильно следить за лежачими и немощными пациентами. На занятия приглашают родственников и людей, ухаживающих за больными. Предварительная запись - 8-985-287-14-13 (пн. - пт. - 9.00 - 16.00).

4. Больница № 4 (ул. Павловская, д. 25, корп. 1. площадка на улице перед входом в корпус)

9 августа, 15.00 - 17.00 - лечебная гимнастика для всех желающих. Врач-реабилитолог проведет занятия на улице, научит основным упражнениям для разминки суставов и связок, растяжки и укрепления позвоночника, правилам дыхательной гимнастики. Участники акции узнают, что нужно делать для профилактики артроза крупных суставов.

5. Больница № 51 (ул. Алябьева, д. 7/33, корп. 3, 5-й этаж, колопроктологическое отделение)

10 августа, 11.00 - 14.00 - акция «День здоровья». Желающие смогут побывать на лекции специалистов колопроктологического отделения. Врачи расскажут об основных правилах здорового образа жизни, а также проконсультируют по поводу острого и хронического геморроя, анальных трещин, свищей прямой кишки, острых хронических воспалений эпителиального копчикового хода. Слушатели узнают о доброкачественных и злокачественных новообразованиях толстой и прямой кишки, аноректальной области. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

6. Больница № 24 филиал Перинатальный центр (4-й Вятский пер., д. 39, 2-й этаж, конференц- зал)

15 августа, 14.00 - 16.00 - День открытых дверей для беременных женщин и будущих пап. Гости смогут пообщаться с врачами, узнать об особенностях и возможностях роддома, а также побывать на экскурсии.

7. Центр патологии речи и нейрореабилитации (ул. Николоямская, д. 20, стр. 2)

15 августа, 12.00 - 14.00 - лекция-вебинар «Как научить ребенка говорить». Желающим расскажут о логопедических приемах при сенсорной алалии, особенностях лечения, поддержке семьи для ребенка с тяжелой речевой патологией. Предварительная регистрация - на сайте центра (cprin.ru).

8. Госпиталь для ветеранов войн № 3 (ул. Стартовая, д. 4, конференц-зал, 4-й этаж, основной корпус)

16 августа, 15.00 - 16.00 - лекция в «Школе инсульта». Желающие могут узнать о профилактике и лечении инсульта, побывать на консультации специалистов-неврологов. С собой захватите паспорт и полис ОМС.

9. Больница № 51 (ул. Алябьева, д. 7/33)

16 августа, 13.00 - 15.00 - «День открытых дверей» в хирургическом отделении. Все желающие смогут получить консультацию специалистов по таким заболеваниям, как грыжи, желчнокаменная болезнь, осложнение язвенной болезни, хронический панкреатит и его осложнения, варикозная болезнь нижних конечностей, опухоли желудка и поджелудочной железы, опухоли щитовидной железы. С собой принесите паспорт и полис ОМС.

10. Морозовская детская больница (консультативный центр - ул. 13-я Парковая, д. 6/42)

19 августа, 10.00 - 14.00 - прием пациентов проводят хирурги. Оформление карт с 9.30 до 12.00. С собой нужно принести копии полиса и свидетельства о рождении ребенка. Предварительная запись не требуется.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

6 августа - Управление координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы;

7 августа - Департамент спорта и туризма Москвы;

8 августа - Департамент развития новых территорий Москвы;

9 августа - Комитет ветеринарии Москвы;

10 августа - Департамент культуры Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Оформляют ли нужные справки в центре госуслуг по одному заявлению?

Недавно у меня родился второй малыш. Теперь нужно получить документы на него, прописать в квартире и решить еще несколько бумажных вопросов. Я почти постоянно дома с двумя детьми, и пока нелегко выбраться в центр госуслуг. Хотелось бы узнать, можно ли оформить сразу все нужные мне справки и документы по одному заявлению, чтобы сэкономить время?

Валерия Юрьевна, ул. Ухтомская.

За разъяснениями мы обратились в главный офис центров госуслуг Москвы «Мои документы».

- Во всех столичных центрах госуслуг можно при желании подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг, - рассказали в ведомстве. - Теперь при оформлении сразу нескольких документов заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все нужные услуги. Остальное сделает сотрудник центра. Комплексный запрос в одном заявлении можно подать, например, сразу на три услуги - на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала.

Срок оформления необходимых документов при этом увеличится всего на один день. По комплексному запросу заявитель может получить весь пакет нужных ему документов одновременно или по отдельности, как только они будут готовы. Сроки оформления в зависимости от услуги можно узнать на сайте центров госуслуг Москвы (md.mos.ru).

Кроме того, во всех центрах госуслуг принимают заявление и документы «одним пакетом» отдельно по таким жизненным ситуациям, как «Я потерял документы», «Я - автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».

Напомним, центры госуслуг работают в каждом районе Москвы ежедневно с 8.00 до 20.00 (адреса - на указанном выше сайте МФЦ). Флагманские офисы с расширенным списком услуг в Центральном округе (Пресненская наб., д. 2, торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити», 1-й этаж, ст. м. «Выставочная», «Деловой центр») и в Юго-Западном округе (Новоясеневский пр-т, д. 1, 3-й этаж, ст. м. «Теплый стан») - с 10.00 до 22.00.