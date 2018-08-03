Смотрящий от воров в законе, связи в органах, играл в русскую рулетку: кем был убитый тремя дочерьми Михаил Хачатурян

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-03T20:00:18+03:00

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Резонансное убийство в столичном районе Алтуфьево и спустя неделю оставляет много вопросов. Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна, респектабельного владельца дорогой иномарки, церковного мецената и многодетного отца, нашли вечером 27 июля на пороге его собственной квартиры с десятками ножевых ранений. На месте преступления за совершение этой расправы были задержаны три юные дочери убитого, одна из которых несовершеннолетняя.

Что стало мотивом такой немыслимой агрессии в адрес кормильца семьи? Чем зарабатывал на жизнь Михаил Хачатурян? Почему мать девочек не забрала их с собой, когда уходила от мужа? Знали ли о происходящем в квартире полицейские? И наконец, такими уж невинными ангелочками были сами Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян — три вчерашние школьницы, которым теперь грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. Пролить свет на эти загадки согласился близкий друг семьи Хачатурян, попросивший сохранить его имя в тайне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ЛЕКСУС - ПЯТЬ СЕМЕРОК

— Семья Хачатурян судя по всему материально ни в чем не нуждалась. Но родственники и друзья тщательно обходят вопрос того, кем работал Михаил...

Покойный был набожным человекомФото: СОЦСЕТИ

— Он из криминальных кругов. Ходили разговоры, что он вообще является вором в законе, но, скорее, это можно назвать смотрящим от воров. Многие жители Алтуфьево знают его «Лексус» с пятью семерками на номере. Он всегда припаркован на одном из перекрестков Алтуфьевского шоссе. В этом автомобиле Михаил Хачатурян и проводил свой рабочий день, если так можно назвать. К нему постоянно подходили люди. Не знаю, что там происходило: дань он собирал, раздавал поручения или что-то еще. Еще одной его задачей была помощь сидельцам — «греть зону», так это называется. То есть он передавал туда деньги, какие-то нужные вещи.

— В семье гордились или стыдились связями главы семейства в уголовном мире?

— Не гордились. Были какие-то шуточки иногда, но не больше. Его боялись. Он был, на самом деле, ненормальный человек.

— В чем это проявлялось?

— Своего сына Сергея как-то заставил играть в русскую рулетку — это когда в револьвер заряжаешь один патрон, крутишь барабан, и там уж выстрелит — не выстрелит. Правда, не в голову целились, а в ногу. Бил дочерей, это стопроцентная информация. Сына бил еще больше, пока не выгнал из дома. У него в квартире много оружия, он любил прикладом ударить.

— Говорят, ему каждый месяц поступает денежный перевод из США. От кого?

— История еще из девяностых. Закрыл друга в бандитской разборке. Спас то ли от пули, то ли от ножевого ранения. Тот с тех пор поклялся его до конца своих дней благодарить за спасенную жизнь.

— Разговоры про то, что он был тесно связан с наркобизнесом правдивы?

— Вот этого не скажу. Знаю, что он сидел на транквилизаторах, чтобы уснуть по ночам. Но законченным наркоманом точно не был. В квартире и в машине, насколько я знаю, наркотики не хранил.

"У НЕГО ВЕЗДЕ ПРИХВАТЫ"

Многие сейчас удивляются, что жена Михаила и мать его четырех детей Аурелия, зная о садистских наклонностях супруга оставила детей с ним жить и не боролась за них. Но сама женщина в интервью «Комсомолке» рассказала, что много раз ходила в полицию, звонила в кризисные центры — но все без толку.

— Нужно знать этого человека. У него везде были связи, прихваты, — подтверждает ее слова наш собеседник. — Где-то десять лет назад мать взяла в охапку четырех детей и бежала. Написала заявление в полицию на него. И что вы думаете? Полицейские их сдали самому Михаилу. Он сам, лично порвал заявление на их глазах и силком вернул их домой. После этого мысли о побеге уже ни у кого не возникало. Связи среди силовиков у него были очень серьезные. Дети мечтали переехать к матери, планировали это сделать.

— А к кому Михаил постоянно ездил в Израиль?

— Он же был фанатично религиозный человек, по крайней мере — внешне. В Израиле он дружил с каким-то местным «патриархом» и постоянно ездил к нему в гости.

— Родня Михаила Хачатуряна сразу осудила девочек. Они никогда не пытались защитить их?

- Это немного удивительно, потому что их двоюродный брат Арсен, который сейчас делает все эти заявления, всегда был горой за сестер. Но надо помнить, что Михаил воспитал его как сына и поддерживал деньгами всю семью своей сестры. Он был очень в авторитете у них. Там же и мать его жила. Думаю, сестра и мать Михаила Хачатуряна сейчас очень давят на Арсена.

— Пока нет никакой реакции от старшего родного сына Михаила Хачатуряна — Сергея...

— Он опустошен, плакал в день убийства. Думаю, он разрывается между чувствами. Отец к нему очень плохо относился. И Серега так и не понял: он действительно его ненавидел или пытался таким образом сделать из него мужчину.

— Чем живет сейчас Сергей?

— Он уже несколько лет скитается по квартирам друзей. Перебивается случайными заработками: то на автосервисе со знакомыми, то на Савеловском рынке какие-то дела. После 9-го класса он ушел в колледж, пытался получить профессию наладчика компьютерных сетей, но его выгнали после первого курса за прогулы.

НЕВИННЫЙ ФЛИРТ И ПОЦЕЛУИ

Все три сестры Хачатурян активно отвечали пользователям в популярном среди тинейджеров сервисе анонимных вопросов Ask.Fm. Изучение этого онлайн-дневника, который они вели для своих друзей и подписчиков, позволяет взглянуть на частную жизнь сестер с очень близкого расстояния. Впечатление, на первый взгляд, может сложиться не слишком благостное — часто вульгарная лексика, разговоры о вписках и тусовках, достаточно откровенные фотографии. Не слишком они похожи на «овечек», забитых отцом-самодуром. Но, если вчитаться, за бравадой видна жизнь обычного подростка. Девочки писали, что практически не пьют, хранят девственность. И самыми близкими людьми называли только друг друга.

— Когда отец был в городе, сестры Хачатурян редко выходили из дома. Разве что до магазина или погулять с собакой, — говорит наш источник. — А когда он уезжал в Израиль, вырубали камеры в подъезде и звали к себе в гости самых близких друзей. Но все были готовы к тому, что отец может в любой момент вернуться и нужно срочно убегать из квартиры.

- У девочек были парни?

- Я знаю, что младшая Мария встречалась с Сашей, а средняя Ангелина — с Димой. Это парни 18-19 лет, адекватные, на наркоте не сидят. Саша сейчас ушел в армию, Дима учится в колледже. Да и не сказать, чтобы это были серьезные отношения на фоне других подростков. Скорее, флирт, невинные поцелуи. Какие могут быть отношения, если ты все время заперт в своей квартире.

Дочерей отправили под арестФото: СОЦСЕТИ

- Друзья замечали, что у сестер не все в порядке в семье?

- Они это старались не показывать. По старшей Кристине было заметно, что она не очень счастлива. Она самая умненькая из них, спокойная. Маша и Ангелина — веселые, по ним сложно было сказать, что есть большие проблемы.

- Действительно отец давал им по 50-60 тысяч в месяц на расходы?

- Нет. Телефоны у них были хорошие, квартира полностью обставленная. Но они постоянно занимали у друзей денег даже на еду. Особенно в последние недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662577" frameborder="0"></iframe> «Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

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