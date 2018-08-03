Погода в Москве на 4 - 5 августа: Столицу ждут "тропические" выходные

3 Авг. 22:20 2018-08-03T22:24:10+03:00

Москвичам обещают грозовые дожди и жару, пусть и не такую сильную, как в рабочие дни. Синоптики дали прогноз погоды на 4 - 5 августа

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Москву ждут "тропические" выходные - жаркие и с короткими грозовыми дождями. Езжайте на дачу, идите гулять в парки, наслаждайтесь отличной летней погодой. Но будьте готовы спрятаться от ливня, хотя бы под зонтиком, предпреждают синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 4 - 5 августа.

В ночь на субботу, 4 августа, будет душно и очень тепло, около +20 градусов, поделились подробностями в Московском метеобюро. Днем в субботу зной, +27...+29 градусов, такая температура на 4 - 5 градусов выше климатическим норм. Однако до столицы и Подмосковья дотянутся атмосферные фронты циклона, который образовался над Финляндией. Поэтому могут пролиться короткие дожди и прогреметь грозы. Впрочем, вряд ли они кого-то расстроят - наоборот, освежат воздух.

В воскресенье, 5 августа, под утро +16...+18, днем до +28, прогнозируют специалисты Гидрометцентра России. И снова возможны кратковременные грозовые дожди, вероятнее всего они во второй половине дня.

На следующей неделе жара начнет спадать:

- Причина жаркой погоды, которая установилась на этой неделе на всей на европейской части Росси, - гигантский скандинавский антициклон, - рассказал в эфире радио "КП" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. - На следующей неделе нас ждет комфортная погода, днем +20...+25 градусов, с короткими дождями. В целом же август 2018 года, по нашим расчетам, будет теплее климатических норм.