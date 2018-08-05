2018-08-05T19:11:52+03:00
Происшествия

В Подмосковье эвакуировали несколько жилых домов - «собачники» нашли мину времен ВОВ

Боеприпас лежал у дороги на окраине леса
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
По предварительной информации, боеприпас нашли местные жители, гулявшие в лесопосадке с собаками. Фото: личные фото жителей поселка.По предварительной информации, боеприпас нашли местные жители, гулявшие в лесопосадке с собаками. Фото: личные фото жителей поселка.
Изменить размер текста:

В подмосковном Красногорске сегодня прошла эвакуация сразу нескольких жилых домов. В лесу в нескольких десятках метров от коттеджного поселка «Фэмили Парк» обнаружили мину времен Великой отечественной войны.

- По предварительной информации, боеприпас нашли местные жители, гулявшие в лесопосадке с собаками, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в экстренных службах.

Поселок, в котором расположены трех- и четырехэтажные дома, находится недалеко от Пятницкого шоссе. Через дорогу от него - часть большой лесополосы Захарьинская пойма.

- Из двух домов вывели людей, - рассказывает жительница поселка Оксана. - Остальным велели не подходить к окнам, не выпускать детей на улицу. Сейчас место, где нашли мину, оцепили полицейские. Рядом стоят машины скорой помощи.

В коттеджном поселке ждут приезда взрывотехников. Фото: личные фото жителей поселка.

В коттеджном поселке ждут приезда взрывотехников. Фото: личные фото жителей поселка.

- В месте. Где нашли мину, люди часто ходят?

- Конечно. Самое интересное, что наши дома совсем недавно построили. Стройка только-только завершилась. А в лесу часто гуляют многие местные жители, мамы с детьми...

По словам нашего источника, в коттеджном поселке ждут приезда взрывотехников. Тем временем местная администрация временно предоставили эвакуированным людям здание школы.

Около 19.00 местным жителям сообщили, что найденная в лесу немецкая мина обезврежена и разрешили вернуться в дома.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве зафиксировано превышение нормы формальдегида в воздухе
В подмосковном ДТП погибли два человека, еще двое ранены
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей приглашают на занятия в школы профилактики инфарктов и инсультов
На Большой кольцевой линии метро построят три транспортных узла
В парке Горького откроют исторический вход
В Москве открылся интерактивный лекторий о психическом здоровье
Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции
Новые поликлиники появятся до конца года в пяти московских округах
В центре Москвы археологи нашли руины снесенного в начале XX века храма
На стройках Москвы практику прошли более тысячи студентов за полгода
Льготный проезд на пригородных поездах вступил в силу для московских пенсионеров
На Ленинградском проспекте откроют детско-взрослую поликлинику
Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»