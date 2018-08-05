В Подмосковье эвакуировали несколько жилых домов - «собачники» нашли мину времен ВОВ

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-05T19:11:52+03:00

По предварительной информации, боеприпас нашли местные жители, гулявшие в лесопосадке с собаками. Фото: личные фото жителей поселка.

Боеприпас лежал у дороги на окраине леса

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В подмосковном Красногорске сегодня прошла эвакуация сразу нескольких жилых домов. В лесу в нескольких десятках метров от коттеджного поселка «Фэмили Парк» обнаружили мину времен Великой отечественной войны.

- По предварительной информации, боеприпас нашли местные жители, гулявшие в лесопосадке с собаками, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в экстренных службах.

Поселок, в котором расположены трех- и четырехэтажные дома, находится недалеко от Пятницкого шоссе. Через дорогу от него - часть большой лесополосы Захарьинская пойма.

- Из двух домов вывели людей, - рассказывает жительница поселка Оксана. - Остальным велели не подходить к окнам, не выпускать детей на улицу. Сейчас место, где нашли мину, оцепили полицейские. Рядом стоят машины скорой помощи.

В коттеджном поселке ждут приезда взрывотехников. Фото: личные фото жителей поселка.

- В месте. Где нашли мину, люди часто ходят?

- Конечно. Самое интересное, что наши дома совсем недавно построили. Стройка только-только завершилась. А в лесу часто гуляют многие местные жители, мамы с детьми...

По словам нашего источника, в коттеджном поселке ждут приезда взрывотехников. Тем временем местная администрация временно предоставили эвакуированным людям здание школы.

Около 19.00 местным жителям сообщили, что найденная в лесу немецкая мина обезврежена и разрешили вернуться в дома.