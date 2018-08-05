«На год возьму перерыв»: спасенный в горах Пакистана альпинист рассказал о планах.

СЕГОДНЯ 21:28 2018-08-05T21:41:01+03:00

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После всего пережитого - семь дней без еды, воды, связи и снаряжения, в заснеженной палатке на крутом склоне, где погиб напарник, - питерский альпинист Александр Гуков приходит в себя. Вчера спецборт МЧС доставил пострадавшего в Москву из столицы Пакистана Исламабада. В подмосковном аэропорту Жуковский спортсмена встречала близкая подруга Анна Пиунова, координатор спасательной операции и член Федерации альпинизма России.

- Если честно, я ожидала, что Саша чувствует себя лучше, - поделилась Анна с «Комсомольской правдой». – После его успешной эвакуации с горы Латок-1 все мы пребывали в эйфории, думали, вот он – хэппи-энд. На видео из пакистанского госпиталя он сидит, улыбается. Но оказалось, что Гуков очень и очень слаб. В самолете МЧС он даже не сидел – лежал, весь опутанный проводами и датчиками. Его на носилках погрузили в реанимобиль и отвезли в больницу, одну из лучших московских клиник. Сейчас Саша в реанимации.

Даже после всего пережитого спортсмен еще не решил, завязывать ли с альпинизмом. Фото: Анна Пиунова

У Александра обморожены пальцы на ногах, его организм истощен и обезвожен. К пациенту пока никого не пускают, даже жену Юлю, которая прилетела из Санкт-Петербурга. Сегодня к Гукову в числе остальных специалистов приходил психолог.

- К счастью, никаких серьезных проблем он у Саши не обнаружил, - продолжает Анна. – Мы все очень переживали по этому поводу. Гуков – экстраверт, по словам Юли, он никогда не оставался один. Поэтому неделя без связи и в таких тяжелых условиях далась ему непросто. Для него одиночество – это самое страшное.

Но даже после всего пережитого спортсмен еще не решил, завязывать ли с альпинизмом.

- На год возьму перерыв, а там посмотрим, - поделился Гуков по прибытии в Россию. – Наконец-то я дома, здесь даже дышится легче. И все говорят по-русски.

- У меня есть друзья, которые после меньших ЧП прекращали ходить в горы, - говорит Анна Пиунова. – Но если Саша решит и дальше покорять вершины, я это пойму. Была у него идея покорить все восьмитысячники, но в чем это даже проще, чем пройти северное ребро Латок-1.

У Александра обморожены пальцы на ногах, его организм истощен и обезвожен. Фото: Анна Пиунова

ВОПРОС-РЕБРОМ

Кто оплатил спасательную операцию?

- У Саши была хорошая страховка, и поначалу она покрывала все расходы на его эвакуацию, - говорит Пиунова. – Но из-за непогоды пришлось совершить слишком много облетов, и в итоге лимит мы превысили. После этого на сайте www.mountain.ru был объявлен сбор денег для Саши, за сутки собрали более миллиона рублей, этого было достаточно. Но последний вылет, тот самый, когда Гукова спасли, для нас оказался бесплатным. Пакистанские военные сказали, что это их подарок России. А потом и МЧС предложила нам помощь в перевозке. Саша – гражданин России, его надо было доставить на родину. Ни в одной стране мира не возникает вопрос, почему государство помогает своим гражданам. Гуков также как все платит налоги, и он имеет право на это помощь. Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в этой спасательной операции.

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Несколько минут назад в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС с Александром Гуковым. Спустя 11 дней после ЧП на горной вершине Латок-1 альпинист наконец вернулся в Россию. Правда, в родной Питер ему еще рано: ближайшие дни спасенный спортсмен проведет в московском госпитале. Неделя в палатке, заваленной снегом, на крошечном участке скалы на высоте 6200 метров, без еды, воды и связи, далась Гукову нелегко. Самостоятельно ходить он не может: обморожение ног, ранение груди, обезвоживание и сильное истощение – состояние альпиниста медики назвали тяжелым. (подробности)

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