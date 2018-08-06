2018-08-06T15:09:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье молнией убило 11-летнего ребенка, который катался по озеру на лодке

Еще один находившийся на борту человек выжил
Семен ЕЛЕНИН
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Молния убила ребенка в Подмосковье.Молния убила ребенка в Подмосковье.
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Следственный комитет Московской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика. Трагедия произошла днем в воскресенье, 5 августа, на Озернинском водохранилище - в 20 километрах от города Руза.

- Молодая женщина выехала на природу вместе с сыном-школьником и своим знакомым, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Загорали, искупались, ловили рыбу. Потом мужчина предложил покатать ребенка на своей резиновой лодке - порыбачить на более крупную рыбу, отплыв от берега. Мама мальчика осталась у машины.

Погода начала портиться, но заплыв останавливать не стали. Когда лодка была уже довольно далеко, началась гроза. Мужчина, как говорит источник, начал грести к берегу. И в этот момент в лодку ударила молния.

Заряд попал в мальчика. Ребенок скончался на месте.

- Проводится проверка, в деталях случившегося разбираются следователи, - прокомментировала «КП» старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

Отметим, что в тот же день, 5 августа, в другом подмосковном водоеме во время купания погибла женщина. 43-летняя жительница Ступино купалась в реке Лопасня вместе со знакомым. Как говорят очевидцы, на берегу парочка выпивала. Женщина пошла купаться, нырнула под воду, но на поверхности больше не появилась. Другие отдыхающие ее искали, вызвали полицию. Тело погибшей обнаружили только утром следующего дня ниже по течению.

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